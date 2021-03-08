Son dakika haberleri... Sarı renk, Bursa'daki otelleri doldurdu

KORONAVİRÜS haritasında 'orta risk' grubunu temsil eden sarı renkle yer alan Bursa'da, yüzde 50 kapasiteyle hizmet veren otellerdeki doluluk oranı, hafta sonu yüzde 100 arttı. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kent turizminde hareketlenme olduğunu söyleyen TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, "Bölgede tek sarı renkle gösterilen il Bursa. Geçen hafta 38 odası dolu olan bir otelin bu hafta 96 odası dolu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koranavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması otellerdeki doluluk oranını arttırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle çalışmalarına izin verilen otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100 arttı.

'MARMARA'DAKİ TEK SARI İL BURSA'

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, turizmin kentte bu hafta yükselişe geçtiğini belirterek, "Bursa, Marmara Bölgesi'ndeki tek sarı il. Kısıtlamaların daha da gevşek olduğu illerden. Geçen hafta Bursa'da 38 odayla kapatan bir otel, bu hafta 96 odayla kapatıyor. Geçen haftaya göre yüzde 100 artış olduğunu söyleyebilirim. Bunun etkisi Bursa'ya olan güven, otellerin almış olduğu tedbirler. Otellerin hem kaliteli hem de uygun fiyatının yanı sıra İstanbul'a birbuçuk saatlik bir mesafede olmasıdır. İstanbullular, aylardır apartmanda bunaldı. Hepsi bir araya gelince konaklamalarda yüzde 100 artış oldu. Uludağ turizmine çok fazla yansımadı. Uludağ'da rezervasyonlar aynı. Önümüzdeki haftalarda bazı oteller de kapanma sürecine girecek. Ancak artıştan turizmciler ve tüketiciler olarak rehavete kapılmayalım. Hükümetimizin yaptığı açıklamalara göre de koronavirüs sürecinin bitmediğini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda kalabalık arttığında vaka sayısı da çoğalabilir. Kişisel olarak tüketicilerden ve turizmcilerden rica ediyorum; 'önlemlere riayet ederek, genel kurallara uymaları' gerekiyor" dedi.

'OTELLERİN UCUZ OLMASI TERCİH SEBEBİ

Yerli ve yabancı turistlerin Bursa'ya gelmeleri için çok neden olduğunu söyleyen Hasan Eker, "Bursa bir kültür ve tarih kenti. Yemekleri, mimarisi, mistik havası, Gölyazı, Cumalıkızık, İznik, Mudanya gibi sahil kentleri, Uludağ gibi bir potansiyeli ile termal şehir olması Bursa'nın tercihinde önemli. Günübirlik turizmde de tarihi yapıları ilgi çekiyor. Osmanlı'nın ilk 6 padişahının mezarı burada. Koza Han gibi çarşımız, Ulucami gibi camimiz var. Otellerin kalitesine rağmen ucuzluğu bu tercihlerden bir tanesi" diye konuştu.

'TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'Oteldeki doluluk oranlarının arttığını belirten bir otelin satış pazarlama müdürü Ercan Özdemir, "Risk haritasında Bursa orta riskli bir şehir olarak gözüküyor. Oysa bütün Marmara Bölgesi, yüksek riskli gözüküyor. Hafta sonu kısıtlamalarından Bursa muaf tutuldu. Büyük illerde yaşayan misafirlerimiz, cuma gününden itibaren rezervasyon yaptırdı" dedi.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKABİLİYOR'

Pazar günü Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasının doluluğun nedenlerinden biri olduğunu belirten Özdemir, "Uzun zamandan sonra odalarımızın dolmasından mutlu olduk. Beklediğimiz bir doluluktu. Çünkü hafta sonu, Bursa açık olduğu için misafirlerimiz rahatça gezdi. Artışın devam edeceği düşüncesindeyiz. Otelimiz koronavirüs belgeli. Zincir otel olduğumuz için bütün belgelerimizi aldık. Önlemlerimiz hazır ve devamlı uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı