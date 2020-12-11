Son dakika haberleri! MMO Başkanı Prof.Dr.Atmaca: "Bireysel ısıtma sistemleri mühendislik hesaplamalarıyla kurulmalı"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, bireysel ısıtma sistemi kurulumuna yönelik taleplerde artış görüldüğünün altını çizerek, kombi cihaz ve radyatör boyutlarının gereğinden düşük kapasitede seçilmesinin yetersiz ısınma ve konforsuzluğa neden olacağını söyledi. Gereğinden yüksek kapasitede seçilmesinin de hem yüksek ilk yatırım maliyetlerine, hem de sistemdeki aç-kapa sayısının artmasına bağlı arızalara sebep olabileceğini belirten Atmaca, "Bu nedenle başlangıçta mühendislik hesaplamalarıyla yapılacak kurulum bu handikapların önüne geçecektir" dedi.

Bireysel ısıtma sistemi kurdurmak isteyen kullanıcıların, mutlaka mühendis bulunduran işletmeleri tercih etmelerini vurgulayan Atmaca, "Baştan hatalı kurulmuş tesisat, konforsuz ısınmaya neden olabileceği gibi enerjinin verimsiz kullanılmasına, dolayısıyla da ciddi yakıt maliyetlerine sebebiyet verebilmektedir. Öncelikle konutun ısıtma kapasitesinin, hesaplamalara dayalı olarak doğru belirlenmesi en önemli husustur. Doğru belirlenen kapasite, kombi tercihi ve radyatör boyutları üzerine de etken olacaktır" diye konuştu.

Atmaca, kombi cihaz ve radyatör boyutlarının gereğinden düşük kapasitede seçilmesinin yetersiz ısınma ve konforsuzluğa neden olacağını, gereğinden yüksek kapasitede seçilmesinin de hem yüksek ilk yatırım maliyetlerine hem de sistemdeki aç-kapa sayısının artmasına bağlı arızalara sebep olabileceğini aktardı. Atmaca, "Bu nedenle başlangıçta mühendislik hesaplamalarıyla yapılacak kurulum bu handikapların önüne geçecektir" dedi.

"Sıva altında kalan borulara dikkat"

Tesisatta genellikle sıva altlarında kalan ısıtılmış suyu taşıyan boruların daire içerindeki dağılımının da son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Atmaca, mümkün olduğunca az sayıda dirsek ve en kısa mesafeden boruların radyatöre ulaştırılmasının sistem verimliliği açısından önemli olduğunu, bu nedenle doğru boru çaplarının baştan tayin edilmesinin önem arz ettiğini ifade etti. Atmaca ayrıca, doğru boyutlandırılmayan ve uygulanamayan borulamanın bir kısım radyatörde ısınmama, az ısınma, dengesiz ısınma gibi sorunlara neden olabildiğini söyledi.

"Yoğuşmalı kombiler tercih edilmelidir"

Yoğuşmalı kombilerin yüzde 5 ila 15 aralığında daha fazla verim ile çalıştığını, ancak radyatörden kombiye dönen suyun sıcaklığının ne kadar düşük olursa bu verimden o kadar fazla yararlanıldığının altını çizen İbrahim Atmaca, "Bu nedenle yoğuşmalı kombi kullanımında radyatör boyutlarının biraz büyük olması gerekmektedir. Ticari kaygılarla daha düşük fiyat sunabilmek için yoğuşmalı kombilerin yanında düşük radyatör boyutlarının kullanıcıya önerildiğini görüyoruz. Bu durumda sistemde yoğuşmalı kombi olsa da yakıtın yoğuşma ısısından yararlanılamıyor. Görüleceği üzere kurulan bir sistemden maksimum verimi elde edebilmek için ciddi mühendislik hesapları gerekiyor" dedi.

"Enerji verimliliği için oda sıcaklıkları kontrol altında tutulmalıdır"

Atmaca, doğalgaz kullanımında tasarruf sağlama konusunda püf noktalara da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgaz ile ısınan bir konutta, oda istenen sıcaklığa geldiğinde ısıtma devresini kesecek şekilde kontrol altında tutan oda termostatlarının veya radyatör üstü termostatik vanaların enerji verimliliği için muhakkak tercih edilmesini öneriyoruz. Oda termostatlarının yerleşimi son derece önemlidir. Yalıtımsız bir dış duvara yerleştirildiği zaman, soğuk yüzeyden dolayı termostat odanın ısınmadığı izlenimini algılayarak kombinin sürekli çalışmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu termostatların muhakkak iç duvar yüzeylerine yerleştirilmesinde fayda vardır. Bir başka kontrol yöntemi de radyatör girişinde bulunan termostatik vanalardır. Bu vanalar ile radyatöre giren akışkan miktarı, odanın sıcaklığına bağlı olarak ayarlanabilmekte ve böylece tasarruf sağlanabilmektedir. Enerjinin verimli kullanımı için bu kontrol teknolojileri bireysel ısıtmada muhakkak tercih edilmelidir"

"Kullanıcının da dikkat etmesi gerekli hususlar bulunmaktadır"

Kullanıcılarına önerileri sürdüren Atmaca, "Doğalgazlı bireysel ısıtma sistemi, belirtilen kriterler dahilinde kurulmuş olsa da kullanıcılar enerji verimliliği için bazı hususlara dikkat etmelidir. Geleneksel kışlık kıyafetlerle maksimum 22 santigrat oda sıcaklığı idealdir, enerji verimliliği açısından önerilen en üst sıcaklıktır ve kullanıcılar oda veya radyatör termostatlarını buna göre ayarlamalıdır. Bunun yanı sıra kullanıcılar radyatörlerinin önlerini koltuk, perde, mobilya gibi eşyalar ile kapatmamaya özen göstermelidirler. Estetik görünmesi için radyatörlerin mobilya ile kaplanması son derece hatalıdır ve hem konforsuz ısınmaya hem de enerjinin verimsiz kullanımına neden olmaktadır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı