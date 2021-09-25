Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu Açıklaması

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "TEKNOFEST'in; özellikle çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocuklarımızın, ortaokul çağındaki çocuklarımızın ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin bu atmosferde olmaları, onların Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili hedefine odaklanması zihinlerine daha önceden...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "TEKNOFEST'in; özellikle çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocuklarımızın, ortaokul çağındaki çocuklarımızın ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin bu atmosferde olmaları, onların Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili hedefine odaklanması zihinlerine daha önceden o konular üzerine teksif etmeleri anlamında da çok büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Milli Eğitim Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Ziyaretinde stantlarda öğrencilerin anlattığı ürünleri yakından inceleyen Özer, ziyaretçiler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Özer, ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in; robotik, uzay araçları, otomasyon ve yapay zekayla ilgili Türkiye'deki öğrencilerin, gençlerin, yetişkinlerin geliştirmiş olduğu tüm projelerin sergilendiği bir yer olduğunu ve artık bir "çatı festival", "bilim teknoloji festivali" haline geldiğini söyledi.

"Farklı bakış açılarını görmeleri açısından da müthiş bir sergi alanı"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 genel müdürlük ve 800 öğrenciyle bu süreç içerisinde aktif olarak yer aldıklarını bildiren Özer, "Ben bu sürece katkı veren tüm genel müdürlüklerimize, tüm öğrencilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten bu büyük bir organizasyon. Öğrencilerimiz açısından da farklı ürünlerin gözlemlenmesi, kendi çalıştıkları ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili farklı bakış açılarını görmeleri açısından müthiş bir sergi alanı." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Özer, "TEKNOFEST'in düzenlenmesinde büyük emek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, Selçuk Bayraktar'a ve tüm çalışma arkadaşlarına da en içten şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız artık savunma sanayi ile ilgili, özellikle yerli ve milli savunma sanayiyle ilgili son yıllarda gerçekten çok ciddi katkılar ortaya koydu. Tüm alanlarda savunma sanayiyle ilgili ciddi açılımlar gerçekleşiyor." dedi.

"Türkiye, ürettikçe çok daha güçlü olacaktır"

Mahmut Özer, TEKNOFEST'in gençlere ve Türkiye'nin geleceğine yaptığı katkıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın, ilkokul çağındaki çocuklarımızın, ortaokul çağındaki çocuklarımızın ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin bu atmosferde olmaları, onların Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili hedefine odaklanması zihinlerine daha önceden o konular üzerine teksif etmeleri anlamında da çok büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum. İnşallah Türkiye, ürettikçe çok daha güçlü olacaktır. Savunma sanayinde, robotikte, uzay araçlarında ne kadar çok üretirse Türkiye; bölgesinde ve dünyada iddialı bir ülke olacaktır. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
'Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?' sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

"Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusuna jeoloji uzmanından yanıt: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

 Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

Son dakika haberi: Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü

 Son Dakika: MEB, 'Din dersinde Alevi sorgusu' yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen için soruşturma başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Tarkan Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Muslera Fatih Terim Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 14:32:30. #1.17#