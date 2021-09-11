Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp - Haberler
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Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika gelişmesine göre Meksika'nın Tlalnepantla kentindeki bir mahallede dağın yamacından kopan kaya parçalarının evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tlalnepantla kentindeki bir mahallede dağın yamacından kopan kaya parçalarının evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kayaların ezip geçtiği mahalledeki enkaz alanında kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin yakınlarında yer alan Tlalnepantla'daki bir mahallede heyelan felaketi yaşandı. Chiquihuite olarak bilinen tepeden kopan dev parçalar evlerin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Felakette 1 kişi hayatını kaybederken, Sivil Savunma Kurumu en az 10 kişinin kayıp durumda olduğunu bildirdi. Çevredeki evler tahliye edilirken, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için mahalle sakinin olay yerinden uzak durması istendi. En az 4 evin yıkıldığı olayda tedbir amacıyla 80 ev de boşaltıldı. Tlalnepantla Belediye Başkanı Raciel Perez Cruz yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğimiz, ne yazık ki olaydan etkilenen insanları kurtarmak" ifadelerini kullandı. - MEXİCO CİTY

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

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Haber: Son dakika haberleri... Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp - Haberler
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