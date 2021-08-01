Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.