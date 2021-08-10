Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak
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Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak

Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da başlatılan proje kapsamında, deniz dibinden dalgıçlar tarafından toplanan hayalet ağ, ip ve halat gibi balıkçılıkta kullanılan atık malzemeler, kadınların ellerinde çanta, temizlik bezi ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Adana'da başlatılan proje kapsamında, deniz dibinden dalgıçlar tarafından toplanan hayalet ağ, ip ve halat gibi balıkçılıkta kullanılan atık malzemeler, kadınların ellerinde çanta, temizlik bezi ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Karataş ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan Türkiye Belediyeler Birliği tarafından desteklenen "Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Hayalet Ağların Temizlenmesi" projesi kapsamında denizde temizlik çalışması başlatıldı.

Proje kapsamında uzman eğitmenlerden dalgıçlık eğitimi alan Karataş Belediyesi personeli, deniz dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Belediye Başkanı Necip Topuz'un da katılımıyla yaklaşık 18 metre derinliğe dalarak, ekonomiye kazandırılacak ağları ve diğer atıkları topladı.

İlk aşaması tamamlanan projede denizin altından kilolarca hayalet ağ, ip ve halat çıkarıldı.

Çıkarılan malzemeler bir süre sonra ilçedeki kadın kooperatiflerince işlenerek çanta, temizlik bezi ve çeşitli süs eşyaları haline getirilip ekonomik kazanca dönüştürülecek.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine ilçenin ülkenin en uzun kumsallarından birine sahip olduğunu söyledi.

İlçenin karadan çok denizde yüzölçümünün bulunduğunu ve 480 balıkçı teknesiyle büyük bir filoya sahip olduklarını aktaran Topuz, Karataş için büyük bir öneme sahip olan denizin temizliği ve buradaki canlıların çeşitliliği ve neslinin devamı için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda "Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Hayalet Ağların Temizlenmesi" projesi hazırladıklarını aktaran Topuz, projenin Türkiye Belediyeler Birliğinden destek aldığını anlattı.

Topuz, proje kapsamında ilk etapta belediyede bazı personellerin deniz dibi temizliği yapabilmesi için dalgıçlık eğitim aldığını belirterek, ayrıca çıkarılan ağ ve diğer atıklar için Atık Getirme Merkezi oluşturduklarını söyledi.

-"Bir haftada bir kamyon hayalet ağ çıkarıldı"

Etaplar şeklinde ilerleyen projede şu an eğitim alan personelin deniz dibinden atık toplama çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Topuz, "Yaklaşık bir haftalık sürede deniz dibinden bir kamyon kadar hayalet ağ çıkardık. Bu ağlar, kadın kooperatifleri veya bu konuda çalışabilecek vatandaşlarımızın elinde çanta, yer bezi gibi çeşitli tekstil ürünleri haline getirilecek. Projeyle bir hafta içerisinde bir kamyon ağı denizlerimizden uzaklaştırmış olduk." diye konuştu.

Topuz, projeyle denizdeki canlılığa katkı sağlanacağı gibi ekonomik anlamda güçlük çeken birçok kadının da bu kapsamda desteklenerek aile ekonomilerine katkıda bulunmalarının sağlanacağını kaydetti.???????

Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak
Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak
Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak
Son dakika haberleri: Deniz dibinden çıkarılan hayalet ağlar kadınların emeğiyle ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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