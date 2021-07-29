Çamaşır asarken kafasından vurulan kadın: Gözümü açtığımda hastanedeydim, beni kimin vurduğumu bile görmedim

BAĞCILAR'da tartıştığı baldızının arkasından silahla ateş ederken balkonda çamaşır asan Hatice Boğa'yı başından vurarak yaralayan sanık Murat İşçi, "Baldızım Filiz ile tartışdığımız esnada bir anda sinirlendim, üzerimde taşıdığım ruhsatsız silahı çıkarttım.

BAĞCILAR'da tartıştığı baldızının arkasından silahla ateş ederken balkonda çamaşır asan Hatice Boğa'yı başından vurarak yaralayan sanık Murat İşçi, "Baldızım Filiz ile tartışdığımız esnada bir anda sinirlendim, üzerimde taşıdığım ruhsatsız silahı çıkarttım. Korkutmak amaçlı Filiz'in soluna doğru 3 el ateş ettim. Nasıl sağ tarafta bulunan Hatice'ye isabet etti şaşırıyorum" dedi. Yaralanan Hatice Boğa ise "Olay günü ben çamaşır asıyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim, başımdan vuruldum. Beni kimin vurduğumu bile görmedim. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat İşçi ve ona silah temin ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Anter Algur SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Müştekiler Filiz Karap ve Hatice Boğa ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KORKUTMAK AMAÇLI 3 EL ATEŞ ETTİM, HATİCE HANIM'A NASIL İSABET ETTİ ŞAŞIRIYORUM"

Tutuklu sanık Murat İşçi savunmasında, "Ben olay günü ailemin yanına götürmek üzere oğlumun kimliği anneannesinin evinde olduğundan kimliğini almak üzere kayınvalidemin evine gittim. Baldızım Filiz Karap kayınvalidemin evine gittiğimde 'Ben aşağıdayım, kimliği sana vereyim' dedi. Aramızda ağız tartışması oldu. Filiz bana 'Senin de Aycan'ın da Allah belasını versin, Miraç'ı bize bırakın kimliğini vermiyoruz' dedi ve küfretti. Ben kayınvalidemin evine giderken Anter ile ve Yunus Serçe ile birlikte gitmiştim. Anter ve Yunus beni evin önüne bıraktı. Bu olaydan 6 ay kadar önce hasımlarım olduğundan ruhsatsız silah taşımaya başladım. Filiz ile yapmış olduğumuz tartışmada bir anda sinirlendim ve üzerimde taşıdığım silahı çıkarttım. Filiz'in soluna doğru 3 el ateş ettim. Nasılsa sağında bulunan Hatice Boğa'ya isabet etmiş. Ben buna şaşırıyorum. Benim sıktığım merminin Hatice'ye isabet etme imkanı yoktur. Ben Filiz'in arkasından hedef gözeterek sıkmadım. Sadece korkutmak amaçlı sıkmıştım. Her şey aniden gelişti. Benim öldürme kastım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yaralama kastım dahi yoktur. Ben vurmak isteseydim arada sadece 1,5 metre mesafe vardı, vururdum" dedi.

Diğer sanık Anter Algur da sanık Murat İşçi'ye silah temin etmediğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

"BEN BAĞCILAR'IN BARONUYUM DİYE TEHDİT ETTİ"Müşteki Filiz Karap, eniştesi olan sanık Murat İşçi'den şikayetçi olduğunu belirterek, " Murat ile kapının önünde konuşurken, ses tonunu yükseltmeye başladı, uyardım. 'Ses tonunu yükseltme burası mahalle arası' dedim. Mahalleye küfür etti. 'Ben Aycan'ın eski eşine benzemem, o içiciydi ben Bağcılar'ın baronuyum' dedi. Kolumdan, bileğimden tuttu sıktı. 'Bırakır mısın?' dedim. Önce bırakmadı, daha sonra bıraktı. Ben apartmana girmeye çalıştım. Benim peşimi bırakmadı. Sonra olay yerine dayısı geldi. Merdivenlerden Murat'ı çekip götürmeye çalıştı. 'Bu kızın bir suçu yok, sen bu kıza neden böyle yapıyorsun' dedi. 'Dayı bu evin gevşek erkekleri nerede o zaman karşıma bayan çıkartıyorlar' şeklinde konuştu. Murat'ı kollarından tutuyorlardı. Bunun üzerine apartmanın dış kapısını arkasından ittim. Bana zarar vermesin diye düşündüm. Yukarı çıktım. Birinci katı çıktıktan sonra 'güm güm' diye ses geldi. Silah sıkıldığını anlamadım. Olay yerinde silah gibi bir şey görmedim. Ben daha önce madde işlerine bulaştığı için kendisini şikayet edeceğimi söylemiştim. Bunun için bana husumet beslemiştir. Şikayetçiyim" dedi.

"HALA HER HAFTA NÖBET GEÇİRİYORUM" Olay günü balkonda çamaşır asarken sanık Murat İşçi'nin ateş etmesi sonucu başından yaralanan Hatice Boğa, " Filiz benim komşum olur. Binalarımız yan yana. Olay günü ben çamaşır asıyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim, başımdan vuruldum. Beni kimin vurduğumu bile görmedim. Gürültü filan da duymadım. Halen sol tarafım uyuşmaktadır. Her hafta nöbet geçiriyorum. Kendi ev işimi kendim yapamıyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti Murat İşçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede müşteki Filiz Karap'ın şüpheli Murat İşçi'nin baldızı olduğu ve geçen sene 8 Ekim tarihinde aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmanın ardından diğer şüpheli Anter Algur'un temin ederek şüpheli Murat'a teslim etmiş olduğu silahla 2-3 kez ateş ettiği bu sırada balkonda bulunan diğer müşteri Hatice Boğa'nın Murat'ın silahla ateş etmesi neticesinde kafa kısmından vurularak yaralandığı anlatıldı. Müşteki Hatice'nin alınan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamını tehlikeye sokacak ve vücutta kırık olacak mahiyette yaralandığına da yer verildi. İddianamede şüpheli Anter'in olaydaki silahı temin ederek yardım eden olarak Filiz'e yönelik öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak ettiği de belirtildi. Şüpheli Murat İşçi'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şüpheli Anter Algur'un ise 'Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan 4 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda Sarıkaya