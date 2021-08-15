Son dakika haberleri! BAKAN MUŞ: CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARI GEÇTİK

Son dakika gündem haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı ziyaretinin ardından, akşam saatlerinde kentten Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı ziyaretinin ardından, akşam saatlerinde kentten Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na geçti. Sınır kapısı girişinde bakan Muş'u AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, gümrük yetkilileri ve personeli karşıladı. Karşılamanın ardından ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin ihracatta tedarikçi ve rekabetçi güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin ihracatının yüzde 50'sini Avrupa ülkelerine yaptığını ve taleplerin devam ettiğini belirten Muş, "Bugün Edirne'deki gümrük kapılarını ziyaret ettim. Burada hem ihracattan yana bir yoğunluğumuz var, bugün de açıkladım 200 milyarı geçmişim ihracatta ve talep devam ediyor. Türkiye tedarikçi, güçlü bir ülke olarak, rekabetçi bir ülke olarak ihracatını artırıyor. Tabii bunun önemli bir kısmını Avrupa'ya yapılıyor. İhracatımızın yüzde 50'si Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa ülkelerine yapılmakta. Edirne'de bulunan kapılarımızda Bulgaristan üzerinden sevkiyatların yapıldığı en önemli nokta. Dolayısıyla hem Kapıkule'deki gümrüğümüzü hem Hamzabeyli Gümrük kapımızı ziyaret ettik. Şimdi de İpsala Gümrük Kapımızdayız. Tüm bu sınır kapılarımızı yerinden inceledim. Tesislerimiz çok modern, tamamen elektronik sistem. ve Türk tarafı hızlı şekilde hareket etme kabiliyetine sahip" dedi.

'AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZ EN HIZLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE GEÇİŞLERİNİ SAĞLAMAK'

Konuşmasına sınır kapılarındaki oluşan yoğunluğunda değinen Muş, "Bir yoğunluğumuz söz konusu hem ihracattan hem de ülkemizi ziyaret eden, yurt dışındaki vatandaşlarımızın geri dönüş yoğunluğu söz konusu. Orada tabi zaman zaman kuyruklar oluşa biliyor. Orada oluşan yoğunluğun çözümü için Bulgaristan tarafındaki muhataplarımızla görüşüyoruz. Oradaki yetkililerle irtibata geçiyoruz. Sağ olsunlar onlarda adım atıp yardımcı oluyorlar. Kapıkule'de gün içinde yığılma olmuştu, hamdolsun onu azaltmış durumdayız. Amacımız vatandaşımız beklemeden ve bekleme süreleri en aza indirerek onların güvenli şekilde Bulgaristan tarafına geçişlerini sağlayıp oradan da kaldıkları ülkelere, şehirlere evlerine gitmelerini sağlamak. Dolayısıyla pandemi koşullarında bu çalışmalar yapılıyor. Hem bizim tarafta belirli önlemler alınarak işlemler yapılıyor hem de Avrupa'ya, biliyorsunuz burası Avrupa'ya giriş noktası, dolayısıyla Avrupa'nın geçişlerde uyguladığı bazı tedbirler var. İşlemleri biraz zaman zaman yavaşlatabiliyor. Hızlandırma adına çok yavaşladığı zaman arkadaşlarla konuşuyoruz zaman zaman, onlar da yardımcı oluyorlar. Bu şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son olarak ihracatın hızlanması için hangi adımların atılacağını da yerinde inceleme yaparak tespit ettiklerini ve ziyaretin verimli olduğunu ifade etti. Bakan Muş, açıklamanın ardından İpsala Sınır Kapısı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindekiler İpsala Sınır Kapısı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı