Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri Son dakika habere göre Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiriAntalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor.

Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda günübirlik tur teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiler, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Ziyaretçilere sosyal mesafeye uyulması, maske kullanımı konusunda uyarı yapılan teknelerde, hijyen kurallarının anlatıldığı broşürler de yer alıyor. Limanda demirli 47 teknede gün boyu gerçekleştirilen 45 dakika ile 6 saat aralığındaki turlarda koronavirüs tedbirlerine özenle uyduklarını anlatan Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldığını anlatan Demircan, günübirlik tur teknelerinde uyguladıkları koronavirüs tedbirlerini şöyle anlattı:

"Bilet satış bankolarımızda dezenfektanlarımız var. Maskesi olmayanlara da banko önünde ya da tekne içerisinde ücretsiz olarak maske veriyoruz. Ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra teknelerimize biniyor. Zaman zaman açıkta ya da kıyıda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yapıyor. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kapasitemizi yüzde 50 düşürdük. 90 kişilik bir teknede 45 kişiyi alabiliyoruz. Personel de tekne içerisinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıları sürekli oluyor. Müşteriler zaten birbirlerinden ayrı oturuyor. Teknelerimizin içerisinde de dezenfektanlarımız mevcut. Tekneler içerisinde alınması gereken ne kadar önlem varsa alınmış durumda." Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine uyguladığı program dışı denetimde 319 gemiden 16'sına idari para cezası uygulandığı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA