Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB Liderler Zirvesi'nde karar verileceğini belirterek, AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığı, durumun daha da kötüleştiği" görüşünde olduğunu ifade etti. Almanya Bakan Heiko Maas ise "Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorundayız" dedi.

Borrell, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını söyledi.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

Türkiye ile ilişkiler değerlendirmesinde AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığı, durumun daha da kötüleştiği" görüşünde olduğunu aktaran Borrell, bölgede Türkiye'nin arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Borrell, "Bakanların değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar çok önemli AB Konseyi öncesinde liderleri bilgilendirecek." dedi.

Josep Borrell

"AB LİDERLERİ KARAR VERECEK"

Bakanların mevcut durumu değerlendirdiğini ifade eden Borrell, sadece Yunanistan ve Rum yönetiminin değil bütün üyelerin Türkiye ile durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

"Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik." diyen Borrell, konuyla ilgili AB liderlerinin karar vereceğini vurguladı. Borrell, "Diplomasi farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmek için icat edilmiştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ALMAN BAKAN MASS: TÜRKİYE İLE DİYALOGU SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek." dedi.

Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

Heiko Maas

AB LİDELERİ 11 ARALIK'TA TÜRKİYE GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

Bugünkü dışişleri bakanları toplantısından sonra gözler AB liderlerin 11 Aralık Perşembe günü yapacakları Türkiye gündemli zirveye çevrilecek.

Avrupalı liderler son olarak 1-2 Ekim tarihlerinde Türkiye gündemiyle toplanmış, uzun saatler süren görüşmeler sonrasında Ankara'ya diyalog için fırsat verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran adımlardan vazgeçmesi karşılığında Türkiye'ye "pozitif gündemli diyalog" süreci önerilmişti. Bunun için de 11 Aralık'a kadar Ankara'ya politikalarını gözden geçirmesi için süre tanınmış aksi takdirde yaptırımların gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

1-2 Ekim zirve kararlarında, "Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik hukuk dışı eylemlerin durdurulmasına yönelik yapıcı çabaların muhafaza edilmesi" koşuluyla, AB liderlerinin "Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna, ticaretin kolaylaştırılmasına, toplumlararası temasa, yüksek düzeyli diyaloğa, 2016 tarihli AB-Türkiye mutabakatı ile uyumlu göç konularında süren işbirliğine odaklanacak pozitif siyasi AB-Türkiye gündeminin başlatılması konusunda mutabık kaldığı" belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam