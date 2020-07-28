Son dakika haberi: Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi

Gelen son dakika haberine göre Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi Zabıta ekipleri termal kameralı kask ile vatandaşların ateşini ölçtü, tedbirler konusunda uyardı Isparta'da son zamanlarda korona virüs vakalarının sayılarında yaşanan artış sonrasında Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü...

28.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:55

Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi

Zabıta ekipleri termal kameralı kask ile vatandaşların ateşini ölçtü, tedbirler konusunda uyardı

ISPARTA - Isparta'da son zamanlarda korona virüs vakalarının sayılarında yaşanan artış sonrasında Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini arttırdı. Pazarlarda termal kask ile vatandaş ve esnafın ateşini ölçen zabıta ekipleri, sürekli olarak da maske ile sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son günlerde Isparta'yı oran olarak en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında göstermesinin ardından Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda kentin en büyük pazarlarından biri olan salı pazarında denetime çıkan zabıta ekipleri, termal kameralı kask ile vatandaş ve esnafın ateşini ölçtü. Vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyaran zabıta, ücretsiz maske dağıtımı da yaptı. Zabıta ekipleri, sürekli olarak da esnaf ve vatandaşlara maskenin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

"Maske takmayanı uyardığınızda ters cevap veriyorlar"

Pazar alışverişi yapan Ahmet Gökmen, korona virüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, maskesini nizami bir şekilde takmaya çalıştığını söyledi. 65 yaş üstü olduğunu dile getiren Gökmen, "65 yaş üstü vatandaşlar olarak tedbirlere uyma konusunda neredeyse takdir aldık. Ancak özen göstermeyenler oluyor ama özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastalık tehlikeli ve basite alınabilecek bir virüs değil. Araba veya halk otobüse binerken maske kullanmayanlar oluyor. Uyardığınız zaman size ters cevap verebiliyorlar. Toplu taşıma ve pazar yerlerinde mutlaka maskeyi takacaksın. Çünkü buralarda yüz yüze yakınız birbirimize maskeyi takmazsak tehlike olabilir. Sosyal mesafeye de mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyorum. Çevremde sosyal mesafeye uymayanları ikaz ediyorum" dedi.

"Herkes birbiriyle çok sarmaş dolaş oluyor"

Erol Boylu, tedbirlere uymaya çalıştıklarını ancak çevrede uymayanlar olduğunu söyledi. Özellikle vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığını belirten Boylu, "Herkes birbiriyle çok sarmaş dolaş oluyor, birbirleriyle çok yakınlaşıyorlar. Maske takıyorlar ama maske çenenin altında, alnında, ensede oluyor. Tabi bu durumda sıcak havaların da etkisi var. Sıcak havalarda maske insanı biraz daha boğuyor. Ama yine de dikkat etmek gerekir çünkü hastalık daha ölümcül" dedi.

"Ürün seçtirmediğimiz için tepki gösteriyorlar"

Pazarcı esnafı Yalçın Demir ise ürün seçtirmeme konusunda vatandaşlarla sorun yaşadıklarını ifade etti. Demir, "Ürün seçtirmemeye gayret ediyoruz fakat bizim gözümüzden kaçtığı noktalarda vatandaş yanaşıyor ve seçmeye başlıyor. Biz 'yasak, seçmeyin' dedikçe 'bende virüs mü var da seçmiyorum' diyerek bize tepki gösteriyorlar. Elimizden geldiği kadar vatandaşımızı uyarıyoruz ama uymayanlar da var tabi. Genellikle kurallar uyuluyor gibi gözüküyor" diye konuştu.

"Bu gidişat iyi değil"

Esnaflardan Hüseyin Bülbül, esnaf olarak tedbirlere uyduklarını ancak vatandaşların özellikle sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirtti. Tedbirler konusunda vatandaşların biraz rahat davranmaya başladığını kaydeden Bülbül, "Bu gidişat iyi değil. Pazarlarda vatandaşlar ürünleri kendi seçmeye çalışıyor. Sanki bu yasağı biz koymuşuz gibi tavır sergiliyorlar, bizi fırsatçı gibi görüyorlar. Ama halen daha ikna olmuyorlar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı Dünya
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 3. Sayfa
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor 3. Sayfa
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Real Madrid'in Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid'in Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Gülben Ergen Huysuz Virjin Belçim Bilgin
Spor Okan Buruk Caner Erkin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mehmet Topal
Daha Fazla Dha Türk Beşiktaş Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Vakaların arttığı Isparta'da pazar yerlerinde korona virüs denetimi - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 16:20:15. #1.14#
title