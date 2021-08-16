Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor

Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı Batı Karadeniz'e Samsun Büyükşehir Belediyesi çıkarma yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı Batı Karadeniz'e Samsun Büyükşehir Belediyesi çıkarma yaptı. Kastamonu ve Bartın'a ekip ve araç gönderen Büyükşehir Belediyesi Sinop'un Ayancık ilçesinde de 61 araç ve 70 personelle yaraların sarılmasına yardımcı oluyor.

SASKİ ekipleri bir yandan bölgede selden hasar gören içme suyu hatlarının onarımını yaparken bir yandan da Samsun'dan götürdüğü koli koli suları vatandaşlara dağıtıyor. Kayıp ihbar sayısının 47 olduğu Sinop ve Kastamonu'da da İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri arama-kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Sinop'un Ayancık ilçesi başta olmak üzere Kastamonu ve Bartın'a ilk andan itibaren destek verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Mustafa Demir'in talimatı ile bölge halkının yanında olduklarını ve belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı.

"Hemen yardıma koştuk"

Ayancık ilçesinde evlere sağlıklı temiz içme suyu verilmesi için SASKİ ekiplerinin bölgede yoğun bir çalışma yaptığını dile getiren İlhan Bayram, "Şehirde şu anda neredeyse su almayan bir yer kalmadı. Bu arada biz Büyükşehir Belediyesi olarak buraya gelirken iş makinalarımızdan önce 4 tır su ve 42 bin 500 ekmek gönderdik. Su ve ekmek ilk anda lazımdı, bunları temin ettik. Şu anda 61 iş makinası ve 70 personelim sahada çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Köprülerin yıkıldığını, derelerin taştığını hatırlatan Genel Sekreter İlhan Bayram, "Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri burada. İtfaiyemiz 25 adet pompa ile burada çalışıyor. Bodrumları boşalttı. SASKİ'nin arazözleri, diğer makinaları girdi. Bu makinalar da tabandaki mille beraber kalan suyu çekiyor. Sonrada yoldaki, bahçelerdeki mili temizliyor" diye konuştu.

İlçe merkezinde çalışmaların belli bir noktaya geldiğini söyleyen Genel Sekreter Bayram, "Yollar açıldı. Araçlar rahat bir şekilde gelip geçebiliyor. Sahadaki diğer ekiplerle birlikte uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hayatı normale döndürmek üzere bütün ekipler çalışıyor. İnşallah kısa sürede burada hayat tamamen normale dönecektir. Belediyemizin bu konuda yetişmiş tecrübeli ekipleri var. Makine parkımız güçlü. Hem Sinop Ayancık'a hem Kastamonu Bozkurt'a hem Bartın'a yaklaşık 100 civarında iş makinası gönderdik. Samsun'da da ekiplerimiz devam eden işlerimizi aksatmadan sürdürüyor. Biz komşuyuz ve bu bölgenin en büyük şehri olmamız dolayısıyla ilk önce biz yetiştik" diye konuştu. - SİNOP

Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor
Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Kibariye Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Samsun, Batı Karadeniz'deki selin yaralarını sarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:50:23. #1.15#

title