Son dakika haberi... Pandemiyi fırsata çeviren korona işler

Kubilay ÖZEV/ - Koronavirüs salgını bir yandan dünya ekonomilerini sarsıp küçültürken, birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Ancak bu dönem içerisinde koronavirüs krizini fırsata çevirenler de oldu. Araştırmalara göre koronavirüs döneminde yeni iş imkanları ortaya çıktı. O mesleklerden bazıları ise Gezen Kuaförler, Evde Kişisel Antrenörler ve Butik Maske Tasarımcıları oldu.

Pandemi dönemi tüm dünyayı sarsıp birçok kişinin işsiz kalmasına neden oldu. Ancak pandemi döneminde oluşan krizi fırsata çevirenlerde oldu. George Washington Üniversitesi Ekonomisti Steven Hamilton'un yaptığı araştırmaya göre pandemi dönemi yeni iş imkanları ortaya çıkardı. Araştırmalara göre ortaya çıkan yeni mesleklerden bazıları ise Gezen Kuaförler, Evde Kişisel Antrenör ve Butik Maske Tasarımcıları oldu.

"ARTIK EVLERDE DERS VERİYORUM"

Pandemi ile Evde Kişisel Antrenör olan Yoğa Eğitmeni Marina Yıldırım, pandemi ile evde ders almak isteyenlerin arttığını ve her gün en az 3 ya da 4 derste gittiğini söyledi. Yıldırım, "Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla birlikte spor salonları kapandı. Bu sebepten dolayı antrenörlükte mutasyona uğradı. Mesleğim aynı sadece uygulama alanım değişti. Pandemi ile evlerde ders vermeye başladım. Uzun süre evlerde kaldık ve insanlar evlerde spor yapmaya başladı. Pandemi süreci uzayınca motivasyonları arttırmak için bizlere başvurdu. Bende artık istek doğrultusunda derslerimi evlerde veriyorum. Ders verdiğim süre içerisinde öğrencimle temas etmemeye özen gösteriyorum. Ücretlendirme ise spor salonlarına kıyasla yüzde 20 arttı. Ben ders başı 200 – 300 TL alıyorum" dedi.

"SAÇ VE SAKAL KUAFÖR SALONUNDA 90 TL EVDE İSE 130 TL"

Vatandaşların genellikle eve saç tıraşı için çağırdıklarını belirten Gezen Kuaför Serkan Özkanlı ise, "Pandemi döneminde mesleğim Gezen Kuaföre evrilmeye başladı. Özellikle 65 yaş ve üzeri, evden dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza evlerinde kuaför hizmeti veriyorum. Önceki yıllara kıyasla vatandaşlarımızın evde hizmet oranı yüzde 30 arttı. Ben kuaför salonum da saç ve sakalı 90 TL'ye keserken evde ise 130 TL'ye kesiyorum. Evde bulunduğumuz süre içerisinde maskemi asla çıkarmıyorum ve ellerimi sık sık yıkıyorum" diye konuştu.

"HER KRİZ BAZI FIRSATLARIDA ORTAYA ÇIKARTIYOR"

Pandemi döneminin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ekonomik ve sosyal anlamda şartları değiştirdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fırat Demirkol, "Birçok insan için bu durum kriz olarak algılanıyor. Ama ekonomik anlamda her kriz kendi içerisinde yeni fırsatları da doğuruyor. Bu anlamda pandemi dönemini bazı sektörler için yeni bir fırsat alanı olarak değerlendirenlerde oldu. Özellikte tüketim anlamında insanların alışkanlıkların pandemi döneminde de belli oranda devam ettiğini görüyoruz. Örneğin hayatımıza giren ve bizimle birlikte olan bir maske gerçeğimiz var. Bu anlamda insanlar ilk başta maske bulma konusunda bir çaba sarf ederken, bir süre sonra bu maskeleri kıyafetlerine, çantalarına ve aksesuarları uygun hale getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu alanda da kişiye özel maske tasarımcıları ortaya çıktı. Kişiye özel maske tasarımcılığı da yeni bir iş imkanı olarak insanların karşısına çıkmaya başladı. Temelde her kriz kendi içerisinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları iyi takip eden, değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilen kişi ya da kurumlar bu krizlerden en az etkileniyor" diyerek hiç etkilenmeyip işlerini büyüterek de yollarına devam edebilidiklerini söyledi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDE KİŞİSEL ANTRENÖRLER ÖN PLANDA"

Koronavirüs salgınının sosyal hayatımıza etkilediğini belirten Demirkol, "Birçok insan sporla iç içe yaşarken eve toplu alanlarda spor yapabilme şanslarını kaybetti. Ancak pandemi süresinin uzun olması insanları tekrar o sağlıklı günlere geri dönme ihtiyacı hissettirdi. Bu noktada evde kişisel antrenörler ön plana çıkmaya başladı. Yine bu dönemde özellikle gıda konusu evlerimize taşındı. Malum hepimizin evlerimizde ekmek yapma deneyimleri ortaya çıkmaya başladı. Burada pişirme teknikleri ve yöntemlerinin yanı sıra gıdanın nasıl saklanacağı da merak konusu oldu ve çeşitli kurslar ortaya çıkmaya başladı. Bu durum belirli sektörlerde bulunan kişilere yeni iş imkanlarının doğmasına neden oldu" diye konuştu.

"ALTERNATİF İŞ İMKANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Online ticaret noktasında kendini geliştirmekte zorlanan meslek veya kurumların pandemi sonrası dönemlerde zorlanacağını belirten Demirkol sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalarda yine Gezen Kuaförler diye bir sektörün ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların kişisel bakım ihtiyaçlarını gidermesi için alternatif hizmet yöntemlerini çıktığı biliyoruz. İnternet ile iç içe olmayan, teknolojinin nimetlerinden faydalanmayan mesleklerin pandemi sonrasında da zorlanacağını öngörebiliyoruz. Çünkü artık ciddi değişimler söz konusu. Örneğin maske kullanımını pandemi sonrasında da belli bir süre hayatımızda kalacak. Belki de kimilerimiz için alışkanlık haline gelecek. Bu noktada kişisel özel tasarımları yapanların yanı sıra bunu tasarımları teknoloji ile birleştirmeleri önemli olacak."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN YENİ MESLEKLERİ YARATICI BULUYORUM"

İnsanlar alternatif para kazanma yolları aramaya başladığını söyleyen vatandaş Furkan Yılmaz, "Pandemi döneminde ortaya çıkan bu meslekleri gayet yaratıcı buluyorum. Bir yerlerden birileri kaybederken birilerinin kazanması gerekiyor" dedi. Fatih Aydın ise "Bu zamana kadar sadece Maske Tasarımcısı diye bir meslek duydum. Ama pandemi döneminde yeni iş imkanlarının ortaya çıkmasına olumlu bakıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı