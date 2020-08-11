Son dakika haberi... Pandemide güvenle açılacak okullar çocukların ruh sağlığını da etkileyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Pandemide güvenle açılacak okullar çocukların ruh sağlığını da etkileyecek

Son dakika güncel haberi: Pandemi sürecinde okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr.

Son dakika haberi... Pandemide güvenle açılacak okullar çocukların ruh sağlığını da etkileyecek
11.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:00
Pandemi sürecinde okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan, "Okulların uzun süre kapalı kalmasının beraberinde getireceği öğretim seviyesinin yetersiz kalması ve sonucunda ülke ekonomilerine uzun dönemli etkisi, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunlar ortaya çıkmakta.  Ayrıca uzun süreli yalnızlık faktörü depresyon riskini artırdığı için süreç, çocuk ve velileri beden ve ruh sağlığı açısından etkilemektedir" dedi.

Mektebim Koleji Sağlık Krizleri Komitesi Danışmanı olan Psikiyatrist Dr. Şükrü Ercan, Covid-19 pandemi sürecinde, okulların güvenli bir şekilde nasıl açılması gerektiği ve alınacak önlemlere dikkat çekti. Okulların açılma dönemi yaklaştıkça öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin cevap beklediği soruların öne çıktığını kaydeden Dr. Ercan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:  "Okullar akademik öğretim ve eğitimin yanında çocukların kişisel, sosyal ve duygusal gelişiminde; kısa ve uzun dönemli planlama yeteneklerinde; oyun ve fiziksel aktivite, yaratıcılık, grup içi dayanışma ve paylaşım gibi birçok konuda destek sağlamaktadır. Okullar ayrıca gelişimsel farklılığı olan çocukların fark edilmesi,  duygusal travmaların desteklenip yönlendirilmesi açısından da önemli kurumlardır. Okullara bu cepheden de bakmak gerekmektedir."

'UZUN SÜRELİ YALNIZLIK FAKTÖRÜ DEPRESYON TEHLİKESİNİ TETİKLİYOR'

Çocukların uzun aradan sonra okula uyum sağlamalarının belirli zorluklar içerdiğine değinen İngiltere Manchester Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan konuyla ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalara değindi:

"İngiltere'de 2020 Haziran ayında 'Mind Charity' tarafından yapılan çalışmada 13-24 yaş grubunda olan ve daha önce psikolojik bozukluğu olmayan gençlerin yüzde 22'si, izolasyon döneminde ruh sağlıklarının bozulduğunu bildirmiştir. Yine İngiltere'de Bath Üniversitesinde yapılan ve 1 Haziran 2020'de Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi dergisinde yayımlanan çalışmaya göre pandemi döneminde evde kalmak zorunda kalan çocuk ve gençlerde uzun dönemli depresyon ve anksiyete görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Uzun süreli yalnızlık faktörü çocuk ve gençlerde depresyona girme ihtimalini 3 kat arttırabileceği gibi,  depresyonun en az 9 yıl sürmesine neden olabilir. Lancet dergisinde 12 Haziran 2020'de yayımlanan bir başka çalışma, yetişkinliğe geçiş dönemindeki gençlerin pandemi sebebi ile arkadaş grupları ile yüz yüze görüşememesinin gelişimlerine negatif etkisi olacağını göstermiştir."

'TOPLUMUN BİRÇOK KESİMİ ORTAK ÇALIŞMALI'

Okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna değinen Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Şükrü Ercan, okulların açılmasının toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirdiğini ve bu çok önemli konuyla ilgili olarak devlet yetkilileri, yerel yöneticiler, eğitimin tüm paydaşları, veli ve öğretmenlerin ortaklaşa çalışıp sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Okullar açıldığında eğitimcilerin sadece akademik yöne konsantre olmamaları, bunun yanı sıra çocukların arkadaşları ile zaman geçirebilmelerini sağlamaları ve kaygı, depresyon, yeme, uyku, dikkat bozuklukları konusunda daha gözlemci olup çocuklara gerekli destek ve yönlendirmeleri yapmaları gerektiğine dikkat çekti. 

Dr. Şükrü Ercan, "Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlık durumundan söz edilemez. Ayrıca sağlık ve öğrenme arasında da kuvvetli bir bağlantı vardır. Beden ve ruh sağlığı iyi olan çocukların öğrenim ve gelişimleri daha iyi olacak, dolayısıyla iyi öğrenip gelişen çocukların da beden ve ruh sağlığından söz edilebilecektir. Bu zincirin halkalarına zarar vermemek çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.  


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Magazin
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Sevim Emre Ajda Pekkan Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Pandemide güvenle açılacak okullar çocukların ruh sağlığını da etkileyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 15:26:07. #1.15#
title