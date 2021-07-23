Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
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Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da hastanede koronavirüsten yaşamını yitiren Nafiye Aydın'ın (83) yakınları, polis ve sağlık çalışanların saldırdı.

DİYARBAKIR'da hastanede koronavirüsten yaşamını yitiren Nafiye Aydın'ın (83) yakınları, polis ve sağlık çalışanların saldırdı. Polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde meydana geldi. Sur ilçesinin kırsal Kıtılbıl Mahallesi'ndeki evinde koronavirüs tedavisi gören Nafiye Aydın, durumu ağırlaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın öldüğü haberini alan yakınları, taşkınlık yaptı, sağlık çalışanlarına saldırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Hasta yakınları bu kez de kendilerini sakinleştirmek isteyen polise de çöp kovası atarak tepki gösterdi.

POLİSE SALDIRI VE GERGİNLİK ANLARI KAMERADABiber gazıyla müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede gelen ekipler grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı kişiler polis aracına da saldırıp ön camı kırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı. Grubun polise saldırması ve gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.SAĞLIKÇILARA SALDIRI KINANDI

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hasta yakınları kalabalık olduğundan olaylar büyümüş, hastane güvenlik görevlilerinin yetersiz olması sebebiyle takviye emniyet güçleri çağrılmış, polisler saldırganları uzun uğraşlar sonucu güçlükle durdurabilmiştir. Çok şükür olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Sağlık çalışanları olarak tedavi gören tüm hastalar kendi hastamız, kendi anne, baba ve kardeşlerimiz, şifa bulup taburcu olanlar mutluluğumuz, kaybedilen canlar canımız ve acımızdır. Huzur-Sen olarak sağlıkta şiddet olaylarının bitmesi için caydırıcılığın olması gerekmektedir ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan olayı kınıyoruz" denildi.

FOTOGRAFLI


Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi: Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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