Son dakika haberi... Oğlunu öldüren gelinine sahip çıktı: Fatma'm masum, cezaevinden çıkarın

KONYA'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç'a (52) kayınvalidesi Güllü Koç sahip çıktı. Oğlunun kendisine de şiddet uyguladığını, gelininden şikayetçi olmadığını belirten Güllü Koç, "Benim Fatma'm masum. Onu cezaevinden çıkarın. O benim gelinim değil, kızım gibiydi" dedi.

Olay, 04 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle oğlu Emrullah (17) ve kızı Hande Gül (13) ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç tutuklandı.

"Ne yazık ki kadına şiddete maalesef bitmiyor. Fatma Koç da kadına şiddetin örneği olarak aslında şu an gözlerimizin önünde. Çaresiz ve mağdur bir kadın böyle bir olayın içerisinde asla bulunmak istemeyecek ve hala çocuklarını düşünen bir yerde anneliği ön planda tutan bir kadın. Anne olduğu için çocukları adına maalesef kendini ön plana atmak zorunda kalmış bir kadın ne yazık ki biz bu tarz olaylara tabii ki çok üzülüyoruz. Ama maalesef Türkiye'de kadına şiddet bitmiyor. İnanıyoruz ki olay yüce yargıda çözümlenecek ve adalet yerini bulacaktır. Bizler de bunun için gerekli olan her şeyi sağlamak adına bütün imkanlarımızla Fatma Koç'un arkasında duracağız" ifadelerini kullandı.