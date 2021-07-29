Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: "(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın...
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: "(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: '(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı: " (Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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