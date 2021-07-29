Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: "(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın...

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.