Son dakika haberi! MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Terör örgütü olduğu sabit olan, mahkeme kararına, Milli Güvenlik Kurulu kararına girmiş, PKK terör örgütüdür. Siz bu terör örgütüne, 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum' değdiğinizde, alınmış tüm kararları bir tarafa atıyorsunuz. Bu adalete, Türk mahkemelerine saygısızlıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 'Eğer bir parti terör örgütünü kınamıyorsa, bu parti kapatma sebebidir' der. Avrupa'da bile HDP gibi bir partiye tahammül edilmez" dedi.

Aycan, HDP'nin kapatılmasını değerlendirdi. Aycan, eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak, "Gergerlioğlu'nun durumu bir prosedürün tamamlanmasıdır. Meclis'te bir oylama olmuyor. Onaylanmış mahkeme kararı geldiğinde okundu ve yürürlüğe girdi. Okunduktan sonra eylemleri, tavırları doğru bulmuyoruz. Orada Meclis'ten çıkmamak, 'Meclis'ten çıkamayacağım' demek yasaları, mahkemeleri saymıyorum demek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Aycan, HDP'nin kapatılması başvurusuna ilişkin olarak, "Sayın Genel Başkanımız sürekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyordu. Hatta şunu söylemişti Genel Başkanımız; 'Bununla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmazsa, biz parti olarak başvuracağız'. HDP'nin suçunu sabit olarak görüyoruz. Bir de milletin isteği bu millet artık tahammül edemiyor. Bizim vergilerimizle, paralarımızla maaş alacaklar, Hazine yardımı alacaklar ve millete, devlete karşı hareketin içinde olacak. Her gün Meclis'te çıkacak, devlete karşı ağır hakaretler edecek, küfürler edecek. Buna tahammül etmek mümkün değildi. Bu iddialarımız bir şekilde doğrulanmış oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 600 sayfalık iddianame hazırladı. Pervin Buldan, 'PKK terör örgütü değildir' diyor. Terör örgütü olduğu sabit olan, mahkeme kararına, Milli Güvenlik Kurulu kararına girmiş, PKK terör örgütüdür. Siz bu terör örgütüne, 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum' değdiğinizde, alınmış tüm kararları bir tarafa atıyorsunuz,. Bu adalete, Türk mahkemelerine saygısızlıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 'Eğer bir parti terör örgütünü kınamıyorsa, bu parti kapatma sebebidir' der. Avrupa'da bile HDP gibi bir partiye tahammül edilmez. Bir şekilde terör örgütleriyle birlikte olacaksınız, terör örgütü ile birlikte insanları eylemlere davet edeceksiniz ve sürekli de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devlete karşı saldırılarda bulunacaksınız, bölücü faaliyetlerde bulunacaksınız, bölücülük yapacaksınız, bunlara da göz yumulacak. Bunlar kabul edilecek şeyler değil" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı