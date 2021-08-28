Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
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Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren karı-koca yan yana defnedilirken, hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mahmut Bozkurt'un cenaze namazı, Çağlayan Mahallesi Camisi'nde kılındı. Cenaze namazında anne Elif ve baba Macit Bozkurt büyük üzüntü yaşarken, Bozkurt ailesinin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan Mahmut Bozkurt, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Karı-koca yan yana defnedildi

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ramazan (61) - Hayriye (61) çifti için de Şeyh Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Çetinkaya çiftinin yakınları katıldı. 2 çocuk sahibi olan çiftin cenaze namazında yakınları büyük üzüntü yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası karı-kocanın naaşları Ilgınköy Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Minibüs şoför İsmail Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden minibüsün şoförü İsmail Uçar da Hilaliye Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Uçar'ın öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. 2 çocuk sahibi olan İsmail Uçar'ın cenazesi gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3'ü olay yerinde olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hayriye Çetinkaya (61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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