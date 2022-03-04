Karaismailoğlu: "Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz"

AA, Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri dersine konuk olarak katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri dersine konuk olarak katıldı.(2)

Karaismailoğlu: Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz

Karaismailoğlu: Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz

Karaismailoğlu: Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Ankara Üniversitesi, Adil Karaismailoğlu, Gayrimenkul, Güncel, Haberler

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