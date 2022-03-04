Karaismailoğlu: "Sıfır emisyonlu bir ulaştırma ağı kurma hedefindeyiz"
AA, Ali Haydar Akkuş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri dersine konuk olarak katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün sektör seminerleri dersine konuk olarak katıldı.(2)