Son dakika haberi... Karacasu'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika haberi... Karacasu'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

15.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:07
Son dakika haberi... Karacasu'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberler: Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. İlçede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Karacasu Palamutçuk Mahallesi'nde bir kişi daha Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son vefat haberi ile birlikte ilçede Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılımını arttıran Korona virüs vakalarına ilçede 6 kişi daha eklendi. Çamköy ve Cuma Mahallelerinden 1'er kişi, Yaylalı ve Cabi Mahallelerinden de 2'şer kişi olmak üzere bir günde 6 yeni vaka ortaya çıktı. İlçede toplam vaka 392 olurken, aktif vaka sayısı 69, iyileşen hasta sayısı 313, izolasyon altındaki yakın temaslı sayısı 103 ve izolasyon altındaki ev sayısı da 78 olarak bildirildi.

"Hedef 2021 yılına yüzde 50'Nin altında aktif vaka ile girmek"

İlçedeki mücadele sonucu salgının kontrol altına alınmaya başladığını kaybeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Görüldüğü gibi, salgın henüz tehlike arz ediyorsa da el ele verip, Covid-19'a karşı mücadelede bir bütün olmamızın sonucu olarak ilçemizde salgının yayılımını kontrol altına almış bulunuyoruz. İlçemizdeki aktif vaka sayımız her geçen gün azalıyor. Hedefimiz 2021 yılına 50'nin altına aktif vakayla girebilmek" dedi.

"Aktif vaka sayısı azalsa da tehdit devam ediyor"

Korona virüs tehditinin devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Soley, "Bugün bulunduğumuz bu noktaya gelmemizde pay sahibi olan başta sağlık ve kolluk personeline, Salgın Yönetim ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine, Salgın Yönetim Merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ile alınan karar, tedbir ve kurallara uyarak bizlere destek olan tüm Karacasulu vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak, unutmayalım ki tehlike henüz bitmiş değil. Yeniden salgına kapılmamak için rehavete kapılmayalım. Lütfen filyasyon ekiplerine yardımcı olun. Başta maske, mesafe ve el hijyeni olmak üzere belirtilen kural ve tedbirlere uyalım. Birlik olup Kovid-19'u beraberce durdurduk. Yılmayıp direncimizi sürdürelim. İnsanlık olarak Kovid-19'a karşı tüm dünyada sürdürdüğümüz mücadele de gün ışığı artık görüldü. Geçmişe yeniden dönebilmek için yılmadan bu birlik ve bütünlüğü sürdürelim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Son dakika haberi... Karacasu'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Son dakika haberi... Karacasu'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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