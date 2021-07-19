Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi
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Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi

Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet

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