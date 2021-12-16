Diyanet'in "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkelerinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle göç ederek Türkiye'ye gelen misafirler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması için 15-25 yaşındaki gençler arasında düzenlenen yarışmanın ödül töreni Başkanlıkta yapıldı.

Dereceye giren resimleri eşi Seher Erbaş ile inceleyen Başkan Ali Erbaş, konuşmasında, son yıllarda yaşadıkları en acı olaylardan birinin Suriye'de yaşanan iç savaş olduğunu belirtti.

Suriye hükümetinin kendi vatandaşları üzerine yağdırdığı bombalardan kaçmak durumunda kalanlara Türkiye olarak sahip çıktıklarını anlatan Erbaş, göç olgusu noktasında toplumsal farkındalığı artırmak için "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışması düzenlediklerini ifade etti.

Erbaş, Türkiye genelinde yarışmaya katılan gençlerin ve öğrencilerin olduğunu aktararak, "Bunlardan ilk üçe girenleri jüri seçti ve mansiyon ödülleri var. Dokuz da mansiyon ödülü var. Başkanlığımıza birinci, ikinci ve üçüncü olan gençlerimizi davet ettik. Bugün inşallah onlara ödüllerini takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Duamız, bu acıların son bulması"

Dünyanın hiçbir yerinde göç yaşanmamasını temenni eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Gönlümüz istiyor ki artık dünyada göç yaşanmasın, herkes kendi yurdunda yuvasında rahat bir şekilde yaşasın. Bu zulümler son bulsun. Sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde bu acı olaylar yaşanıyor. Myanmar'da, Irak'ta, Afganistan'da yaşanıyor. Geçmişte Balkanlar'da yaşandı. Kafkaslar'da yaşandı. Dünyanın her yerinde maalesef insanlar kendi doğduğu topraklarda ölünceye kadar yaşama imkanı bulamıyor. Biz, Türkiye olarak, bütün bir millet olarak, bu acı olayların ortadan kalkması, son bulması için kavli ve fiili dualarımızı yapıyoruz. Dilimizle dua ediyoruz, elimizle de mağdur, mazlum insanların yanında oluyoruz. Onların inancına, ırkına, rengine bakmadan sırf insan olmaları münasebetiyle onlara yaklaşıyoruz. Bu da bizim hem İslami hem de insani vazifemizdir. Duamız, bu acıların son bulması.

Yarışmaya giren gençleri tebrik ediyorum. İnşallah kardeşlerimiz bu kabiliyetlerini daha da geliştirirler. Ruhlarındaki o güzelliği resimlerine daha da güzel yansıtırlar ve acıların son bulmasına katkı sağlarlar."

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise "Biz de bunlar için çaba sarf ediyoruz. Acaba karınca kararınca ne yapabiliriz diye hocamızla, Diyanet teşkilatımızla bir fikir alışverişi için geldiğimiz esnada bu güzel enstantaneyi yaşadık. Hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Erbaş, daha sonra törende dereceye giren öğrencilerden resimlerinin hikayelerini dinledi.

Erzincan'dan yarışmaya katılan ve Türkiye birincisi olan Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Irmak Köse, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, "Resmimde, umudun hala yaşayacağını söylemek istiyorum. Hayat zaten umutla yaşanıyor. Umut olmadan hiçbir şey olmaz. Burada ben küçük kızın umudunu ve hayallerini gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, Erbaş'ın yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle sona erdi.