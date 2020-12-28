Son dakika haberi... CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası
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Son dakika haberi... CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası

28.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:17
Son dakika haberi... CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "CHP Muğla Milletvekilinin adının olaya karışması...

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "CHP Muğla Milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Gökcan, yazılı açıklamasında, taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılan CHP'nin adının son olarak Muğla'da vahşice katledilen üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayıyla bir kez daha gündeme geldiğine dikkati çekti.

Bunun, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine yakışmadığını vurgulayan Gökcan, "Bir CHP Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını arayarak, davadan vazgeçmesini istediği haberini hayret ve şaşkınlıkla okudum. Cinayetin sevginin, saygının, hoşgörünün ve insani değerlerin yüksek olduğu güzel Muğla'mızda yaşanması ve CHP Muğla Milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür." ifadelerini kullandı.

"Bu vahim iddianın takipçisi olacağız"

"CHP sürekli skandallarla gündeme geliyor" diyen Gökcan, şunları kaydetti:

"Atatürk sağ olsa 'Bu Parti benim kurduğum Parti mi?' diye düşünür ve kemikleri sızlardı. Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez. CHP'de adını anmaktan hicap duyduğum skandallara bir de bu iddianın eklenmesi, CHP'nin içinde bulunduğu acziyeti göstermektedir. Halen iddianın Muğla'mız ve siyaset kurumu adına doğru olmadığına inanmak istiyorum. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz. Bu vahim iddianın sonuna kadar takipçisi olacağız. Pınar kızımıza tekrar rahmet, kederli ailesine de sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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