Son dakika haberi: BAKAN PAKDEMİRLİ: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NDE CİDDİ REKORLARA İMZA ATTIK

İZMİR (DHA) - Türkiye'nin en büyük tarım fuarı, Avrupa'nın da dört büyük tarım fuarından olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de başladı. 17'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Katar Devleti Belediye Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al-Subaie ve tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'FUAR SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Fuarın açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, " Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo'yu, İzmir'in ve ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkaran bir fuar olması sebebiyle oldukça önemsediğimi belirtmek istiyorum. Fuarın sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Son 3 yıldır, dünyada tarım anlayışının yeni boyutlar kazandığı bir döneme şahit oluyoruz. Pandemi ve iklim değişikliğiyle birlikte gıda arz güvenliğini sağlayan tarımsal üretimin, ne denli stratejik olduğunu bir kez daha anladık. Bu konular, gıda fiyatları ve üretim girdilerinde dalgalanmaların en yoğun hissedildiği bir dönemi de beraberinde getirdi. Bu zorlu dönemde bakanlık olarak tarım, gıda, su ve orman gibi hayati ve bir o kadar da spekülasyona açık alanlarda faaliyet gösterdiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Tarımsal üretimi, son 20 yıldır olduğu gibi siyaset üstü bir mesele şeklinde görerek adımlarımızı attık. Doğru politikalar, yerinde müdahaleler ve uzun vadeli hedeflerle; sadece bugünün değil, geleceğin de planlamasını yaparak, projelerimizi ortaya koyuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZ KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR'

Tarımda sayısız projenin hayata geçirildiğine değinen Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin karar alma mekanizmasıyla ülkemizin, tarım ve orman sektöründe bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma konumunu perçinleyerek, sayısız projeyi hayata geçirdik. Ülkemiz 1,5 milyar insana ve 20 trilyon doların üzerindeki ticaret hacmine sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde. Ülkemiz Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birleştiren bir köprü vazifesi görüyor. Bu avantajlara sahip olan ülkemizi, dünyanın tarımsal üretim üssü yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii bu avantajların yanı sıra Avrupa kıtasından daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemiz, zengin ürün yelpazesi ve bereketli topraklarıyla, tarımsal yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 10'UNCU TARIM ÜLKESİ'

Türkiye'nin fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu belirten Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından, dünyada 31'inci sırada olmamıza rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 ülke içindeyiz. Diğer bir ifadeyle Türkiye, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesi. Türkiye, küresel tarım ekonomisinde güçlü bir aktör. Buradan tüm yerli ve yabancı yatırımcılara sesleniyorum; tarım ve hayvancılık yatırımları düşünüldüğünde, bu bölgede en uygun ve en avantajlı ülke, Türkiye'dir. Bakanlık olarak, tüm yatırımcılara gerekli katkıyı ve kolaylığı da sağlayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

'20 YILDA GÜÇLÜ TARIMSAL ÜRETİM ALTYAPISI OLUŞTURDUK'

Türkiye'nin son 20 yıldır tarımsal üretime yönelik verilen destek ve yatırımlarla dünya ile rekabet gücünün artırdığını kaydeden Pakdemirli, "Verimli ve etkin stratejik planlar oluşturarak, geleceğe yönelik bakış açımızı güçlendirdik. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir coğrafyada yer alan ülkemizin, tarım sektörünü yaptığımız çalışmalarla bölgesinde lider, dünyada söz sahibi konuma getirdik. Yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Bu uygulamaları 5 başlık altında topladık; tarımsal destekler, sübvansiyonlu tarımsal krediler, müdahale alımları, gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretimdir. Buna, sürdürülebilir üretim için gereken 'beşi bir yerde' diyoruz. Son 20 yılda, reel rakamlarla toplam 462 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2017 yılında 12,9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2 kat artırarak 2022 yılında yaklaşık 25,8 milyar liraya çıkarmıştık" diye konuştu.

YETİŞTİRİCİLERE 8 MİLYAR ÖDEME

Müdahale alımlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Müdahale alımları ile üreticimizin alın teri ve emeğine sahip çıkıyor, üretici dostu politikalar yürütüyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklayarak üreticimizi ezdirmiyor, piyasayı etkin bir şekilde regüle ediyoruz" dedi.

Sübvansiyonlu tarımsal kredileri ile ilgili Pakdemirli, "Çiftçilerimizin finansman ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılamak amacıyla uygun faizli kredi kullanma imkanı sağladık. Bu kapsamda; 2021 yılında, çiftçilerimiz toplam 114 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandı. Bu kredilerin yarıdan fazlası olan 66 milyar lirasını sübvansiyonlu krediler oluşturmakta" diye konuştu.

Sözleşmeli üretim konusunda kanuni düzenlemeler için gerekli girişimleri yaptıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, sözleşmeli tarımın en kısa sürede yasalaşarak, ülke tarımına değer katmaya devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülke olduğunu da dile getirerek, "Elektronik Hayvan Takip Sistemi'miz, diğer adıyla Elektronik Küpe, ülkemizin milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemidir. Elektronik küpe ile aslında hayvanların kulağına minik bir cep telefonu takıyoruz. Sistem sayesinde; büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık ve beslenme yapısı yakından takip edilecek" dedi.

'TÜM ÇALIŞMALARIMIZ ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN'

Süt sığırcılığı işletmelerinde süt veriminde yüzde 25 artış tespit edildiğini söyleyen Pakdemirli, "Buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir. Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek, ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tarımsal hasılada kırılan rekora dikkat çeken Pakdemirli, "Tarımsal hasılamız son 3 yılda yüzde 78 artışla, 2020 yılında 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2021 yılında ise tarımsal ihracatımız, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 25 milyar dolara, dış ticaret fazlamız ise yüzde 31 artışla 7,2 milyar dolara yükseldi. Ayrıca Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) 2020 yılında yayınladığı; ülkeler bazında kendi kendine yeterliliğe baktığımızda; Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ülkemizin tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunu ve 'net ihracatçı' konumda oluğunu tam olarak göstermektedir" dedi.

'BU YIL HACİM 2 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK'

Fuarın önemini vurgulayan Pakdemirli, "Geçtiğimiz yıl fuarda sadece alım heyeti-ikili görüşmeleri ile 1,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulduğunu, bu yıl ise bu hacmin 2 milyar dolara ulaşacağını özellikle belirtmek isterim. Bu minvalde, 17'ncisi düzenlenen İzmir Tarım Fuarı'na, bin 050 firmanın katılımı ve 58'i aşkın ülkeden 390 bin ziyaretçi geleceğinden yola çıkarak Agroexpo'nun İzmir ve ülkemiz adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Muhakkak ki fuarda; tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen teknolojik gelişmeler takip edilecektir" diye konuştu.

Hükümet ve bakanlıkça ayrılan kaynağın yanı sıra belediyelerin tarıma ayrıca kaynak ayırmasını olumlu karşıladıklarını dile getiren Pakdemirli, "Belediyelerin de ekstra kaynak ayırması, vatandaşın ayağına gitmesi bizi memnun eder. Ancak yapılan işlerin ayak izinin daha büyük olmasını arzu ediyoruz. Değerli başkanımdan da arzu ediyorum. Yapılan işlerde alkışlamayı bilir, başkanın yanında oluruz. Medyaya gösterdiğimiz kısmından daha büyük ayak izlerinin olmasını arzu ediyorum. Bir İzmirli olarak bunu arzu ediyorum" dedi.

Agroexpo katılımcılarının İzmir'den ve İzmirli üreticilerden ilham alabileceği çok şey olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise "'Başka Bir Tarım Mümkün' derken, tam olarak neyi değiştirdik ve değiştiriyoruz; kısaca bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi, atalık tohumları ve yerli hayvan ırklarını desteklemek. İkincisi, küçük üreticiyi desteklemek. İzmir'de gördük ki atalık tohumlarla ve küçük üreticilerimizle şehirlerdeki nüfusu pekala doyurabiliriz. Üstelik şimdikinden daha iyi, daha adil ve daha temiz bir gıda üretim zinciri kurabiliriz. Bu değişimi gerçekleştirmek için iki konuda kamunun düzenleyici olması gerekiyor; planlama ve örgütlenme" diye konuştu.

Açılışın ardından Katar Devleti Belediye Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al-Subaie ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, görüşme sonrası fuar alanında bulunan stantları gezdi.