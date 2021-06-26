Son dakika haberleri! Antalya'da doktorun talihsiz ölümü kamerada

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da doktorun talihsiz ölümü kamerada Markete gireceği sırada üzerine tente devrilen doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Antalya'da bir zincir markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kalan 46 yaşındaki...

Antalya'da doktorun talihsiz ölümü kamerada

Markete gireceği sırada üzerine tente devrilen doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir zincir markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kalan 46 yaşındaki doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktoru ölüme götüren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete alışveriş için gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü 46), tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı. Olayı gören işyeri çalışanları ve çevredekiler yardımıyla tentenin altından çıkartılan Görgülü, bölgeye sevk edilen ambulansa tedavi için hastaneye kaldırıldı. Görgülü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki çocuk babası talihsiz doktorun eşi Vildan Görgülü'nün de aynı hastanede Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hastane yönetiminden baş sağlığı mesajı

Üzücü olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından Doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuşmuştıur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.

Olay anı güvenlik kamerasına

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yönelmesi ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kalması yer aldı. Hemen akabinde ise çevredekilerin yardıma koştuğu da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin