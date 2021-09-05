Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
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Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar Çocukları koruyabilmek için yetişkinlerin aşı olması şart Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr.

Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

Çocukları koruyabilmek için yetişkinlerin aşı olması şart

Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz:

"Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz"

"Maske, mesafe, hijyen sayesinde birçok hastalığı daha az görür olduk"

ESKİŞEHİR - Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, yüz yüze eğitimin başlamasından önce korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar için alınabilecek önlemlerden bahsederken, aşı yaşı gelen çocukların ve aşılanmamış erişkinlerin bir an önce aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır çevrim içi eğitim veren okullar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıkladığı karar ile birlikte 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçiyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, ebeveynlerin yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini aktardı. Çocukların enfeksiyon hastalıklarından bazı önlemlerle korunabileceğini belirten Yılmaz, aşı çağrısında bulundu. Uzm. Dr. Yılmaz, kalabalık ortamlarda bulunmaları kaçınılmaz olan çocukların en küçük bir şikayetinde doktora başvurulması gerektiğinin de altını çizdi.

"Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz"

Çocukları korona virüsten koruyabilmek adına bütün yetişkinlerin aşılanması gerektiğine vurgu yapan Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, bunun yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyulması konusunda uyardı. Önlemler alınırken çocukların strese sokulmamasının önemli olduğunu aktaran Uzm. Dr. Yılmaz, "Son 1 buçuk yıldır pandemi ile birlikte yaşıyoruz. En kötü tarafı da buna alışmamız. Çocuklar şu anda aşısız kesim. Erişkin aşılamasında da hala büyük eksiğimiz var. Çocukları koruyabilmek adına öncelikle bütün erişkinlerin aşılanması gerekiyor. Aşı bizim için çok önemli çünkü şu anda pandemiyi daha etkin bir şekilde kontrol edebilme yolumuz yok gibi gözüküyor. Aşı olmayacak çocuklar için de maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Aslında pandeminin başlangıcında maske ve mesafeye uyulmasıyla birlikte, çok yoğun olarak gördüğümüz nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını çok az görür olduk. Aslında bu da bulaşıcı hastalıklardan korunmakta maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Çocuklarımız için maksimum yapabileceğimiz; bu önlemlerin alınması, ama bunu yaparken de çocukların strese sokulmaması. Çünkü çocuklar da yoğun bir izolasyon döneminden çıkmış olacaklar. Bunun dışında da en önemlisi aşı yaşı gelmiş çocukların ve erişkinlerin mutlaka aşılanması. Biz tekrar tekrar aşı diyeceğiz" diyerek aşı çağrısında bulundu.

"Doktora danışmadan çocuklara ilaç verilmemeli"

Çocuklara doktor tavsiyesi dışında bağışıklık arttırıcı olduğu düşünülen hiçbir ilacın verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Ayşe Tekin Yılmaz, çocukların en küçük bir şikayeti üzerine doktora götürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Yılmaz, konuyla ilgili olarak şöyle devam etti:

"Çocuk eve geldiğinde mutlaka okul kıyafetlerini çıkarmalı, ellerini yıkamalı, duş almalı, mümkün olduğunca temizlik kurallarına uymalı. Bunun dışında bulaşıcı hastalıklardan koruyabileceğimiz başka bir durum yok. Kesinlikle çocuklarda hijyen kuralları dışında 'ilaç verelim' gibi bir yaklaşıma gidilmemesi lazım. Covid-19 hastalığı geçiren çocukları bile yakından takip ederek mümkün olduğunca az ilaç veriyoruz. Çocuklar okulda olacaklar, yüz yüze eğitime geçecekler, kalabalık bir ortama girecekler. Çocukların en küçük şikayeti, soğuk algınlığı, nezle, grip benzeri yakınmaları olduğunda doktora başvursunlar, çocuklar değerlendirilsin, gereken tedaviyi alırlar. İnternetten duyulan, bağışıklık güçlendirici dediğimiz ilaçlardan mümkün olduğunca uzak kalsınlar, bilmeden, danışmadan kullanmasınlar."

Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar
Son dakika haber | Yüz yüze eğitim öncesi uzmanından çocuk enfeksiyonu hakkında önemli uyarılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer

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