Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri"

17.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:51
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kömürhan Köprüsü hem Elazığ hem bölge hem Türkiye hem de dünya için örnek projelerden biri. Adeta dünyada üniversitelerde ders olarak okutulabilecek bir Kömürhan Köprüsü'nü bu bölgeye, Elazığ'a kazandırmış olacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kömürhan Köprüsü hem Elazığ hem bölge hem Türkiye hem de dünya için örnek projelerden biri. Adeta dünyada üniversitelerde ders olarak okutulabilecek bir Kömürhan Köprüsü'nü bu bölgeye, Elazığ'a kazandırmış olacağız. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayının içerisinde inşallah burayı tamamlayıp vatandaşımızın, bölgenin hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında beraberinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yapımı süren Harput yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'da devam eden 11 kara yolu projesi bulunduğunu belirtti. Karaismailoğlu bunlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını, bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak Elazığlıların yaşamına hayatına değer katması için hizmete açacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra yine Elazığlıların ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili de planlamaları yapıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bölgede gerek kara yolu geçişleri gerek demir yolu geçişleri gerekse de şehir merkezinde yaşam kalitesini artıracak projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah bunlar projelendiği, kararlar kesinleştiği zaman sizlerle paylaşacağız. Herkes şundan emin olsun ki; Elazığlıları çok daha güzel günler bekliyor. Bunların çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

"Dünya için örnek projelerden biri"

Çok derin çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, son derece önemli bir proje olan Kömürhan Köprüsü'nde de çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

"Kömürhan Köprüsü hem Elazığ hem bölge hem Türkiye hem de dünya için örnek projelerden biri. Mevcut ulaşım akslarının, ticaret hacimlerinin artması, lojistik koridorların genişlemesi dolayısı ile köprülerin belli bir süre sonra hizmet veremeyecek duruma gelmesinden dolayı yüzyıllarca hizmet edecek projeler için çalışıyoruz." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adeta dünyada üniversitelerde ders olarak okutulabilecek bir Kömürhan Köprüsü'nü bu bölgeye, Elazığ'a kazandırmış olacağız. 7 bin ton çelik kullanıldı. Ayrıca 420 kilometrelik kaynak yapıldı. İnşallah bittiğinde bölgeye, Elazığ'a çok büyük değer katacak, yüzyıllarca hizmet edecek çok değerli bir proje. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayının içerisinde inşallah burayı tamamlayıp vatandaşımızın, bölgenin hizmetine sunacağız."

"Hakkari'de ne yapıyorsak İzmir'de, İstanbul'da, Elazığ'da da onu yapıyoruz"

18 yılda 100 yılda yapılamayacak işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tamamlayarak vatandaşların, milletin hizmetine sunduklarını belirten Karaismailoğlu, "Söylediğimiz gibi Hakkari'de ne yapıyorsak İzmir'de, İstanbul'da, Elazığ'da da onu yapıyoruz. Bütün çabamız vatandaşımızın milletimizin duasını almak, onları memnun etmek. Yorgunluğumuzu giderecek tek şey, yaptığımız yatırımları vatandaşımızın kullanması ve mutlu olmasıdır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, bir bir tamamlandığında bu projelerin bölgeye çok büyük etkisinin olacağını, ticarette, turizmde, istihdamda, çok büyük artı değerler kazandıracağını aktardı.

Bu nedenle ulaştırma ve alt yapı projelerinin çok önemli olduğunu, bunun bilincinde olarak ihtiyaçların belirlenmesi, yerinde tespitler yapılması için istişare halinde olduklarını bildiren Karaismailoğlu, projeler tamamlandığında da burada, Elazığlılarla bir arada olacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu Harput Mahallesini gezdi, vatandaşlarla görüştü.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemelerinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

IKBY'den Bağdat'taki KDP binasına saldırıya tepkiler - HaberlerDomaniç'te kayıp alzheimer hastası, 24 saat sonra bulundu - HaberlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. - HaberlerKandıra sahilinde ekim ayında deniz keyfi - HaberlerSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli... - HaberlerSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz." - HaberlerSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız." - HaberlerSon dakika gündem: TUTUKLU HALİL SEZAİ: BU BİR İTİBAR SUİKASTİDİR - HaberlerSon Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. - HaberlerSon Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk - Ekonomi112 Acil Servisi'ne gelen asılsız ihbarlar sabır sınırlarını zorladı: "Sanırım papağanım korona kaptı test yapar mısınız?" diyen bile var - HaberlerLösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü - HaberlerTelefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cansu Dere Ercan Kesal Sadri Alışık
Spor Mert Günok Şenol Güneş Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Füze Ak Parti Otomobil Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 16:54:35. #1.15#
title