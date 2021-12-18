SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - - Sultangazi'de kentsel dönüşüm projesi ile 30 aile ev sahibi oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de, kronikleşmiş sorunlarından biri daha çözüme kavuştu. İlçede sosyal donatı alanlarının artırılması amaçlı başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle 30 vatandaş yeni birer ev sahibi olurken, ilçede yeni sosyal donatı alanlarına kavuşuyor.

Sultangazi Belediyesi ilçede sosyal donatı alanlarının artırılması amacıyla kentsel dönüşüm projesi kapsamında, ilçenin kronikleşmiş sorunlarından birini daha çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında, konutları donatı alanlarında kalmış (Park, Çocuk Bahçesi, Yol vb. Kamu hizmet alanlarında) 30 vatandaş, mağdur olmadan TOKİ'den yeni konut sahibi olurken, tahliye edilen 48 bin 246 metrekare donatı alanı ise ilçeye kazandırılacak.

"Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı şehre sunuyoruz"

Ailelere evlerinin anahtarını teslim eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: "Depreme dayanıklı olmayan yapılara karşılık T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Murat Kurum'un talimatıyla ve TOKİ üzerinden yapılan organizasyonla 30 adet daireyi biz onlar adına devir aldık. Bugün burada da komşularımıza donatı alanlarında bulunan yerleri bırakmaları karşılığında bunları devir ediyoruz. Elbette belli bir ücret karşılığında devir ediyoruz. Ama Sultangazi Belediyesi olarak enkaz bedellerine karşılık TOKİ'ye 2 milyon borçlanmayı biz ödeyeceğiz. Ancak komşularımıza 250 bin ile 450 bin arasındaki borçlanmayı 20 yıl vade ile ödeyebilecekleri şartları sunmuş olduk. Bugün onlar mutlular. 40 yıldır süren sorun onlar açısından çözülmüş oldu. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanı şehre sunuyoruz" dedi.

"35 yıldır oturduğumuz ev belediye park alanında kalmıştı"

Yeni bir ev sahibi olduğu için mutluluğunu dile getiren Metin Işık: "Çok heyecanlı ve mutluyum. 35 yıldır oturduğumuz ev belediye park alanında kalmıştı. Bu yıllardır çözümlemiyordu ve biz bunun kaygısı içerisindeydik. Ayrıca depremden dolayı da hasar görmüştü binamız. Başkanımız bunu çok kısa bir zamanda çözdü. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"30 senelik bir kangren olmuştu ne zaman yıkılır diye bekliyorduk"

Belediye başkanına teşekkür eden Hayrettin Biricik: "Çok mutluyuz, 30 senelik bir kangren olmuştu orası bizim için ne zaman yıkılır diye bekliyorduk. Başkanımız geldikten sonra bu konuya el atıp yardımcı oldu ve sorunu çözdü. Belediyemize teşekkür ederim Bizim önceki evimiz 120 metrekareydi burası da aynı ölçüde hiçbir kaybımız yok" ifadelerini kullandı.