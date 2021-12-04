Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı.

ANTALYA (İHA) - Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Halı sahada top oynarken yere yığılıp yaşamını yitirdi

ANTALYA - Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Akif Göktaş'ın, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Şelale Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra, Göktaş bir anda olduğu yere yığılıp kaldı. Göktaş'ın yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu. Göktaş, kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akif Göktaş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Halı sahanın güvenlik kamerasında

Olay anı hal sahanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif Göktaş topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığılırken, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Son dakika haberi: Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Evden kaçıp 3 ayrı iş yerini soydu, parayı bulunca sevinçten oynadı

Evden kaçıp 3 ayrı iş yerini soydu, parayı bulunca sevinçten oynadı

 Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler

Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler

 Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar

Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title