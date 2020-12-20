Son dakika haber: MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edildiğini, 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edildi, 75 terörist etkisiz hale getirildi.

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişinin hududu geçmesi engellendi. Yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalananlar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu da bulunuyor.

Sınır fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında, Suriye hududunda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü tamamlandı. Böylece toplam 979 kilometre modüler beton duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırıldı.

Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda, Suriye harekat alanlarında son bir ayda 29'u DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerinden temizlenen harekat alanlarında halen mayın/EYP temizliği sürüyor. Hayatın normalleşmesi amacıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli devam ediliyor.

450 bin İdlibli evine döndü

Türkiye İdlib'te ise garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak amacıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyor.

Birliklerin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alan Türkiye'nin faaliyetleri sonucu bölgede gerginlik büyük ölçüde azaldı.

Bu doğrultuda yaklaşık 450 bin İdlibli evlerine döndü. Geri dönüşlerin gelecek günlerde de devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam ediliyor.

Azerbaycan'a mayın/EYP temizliği desteği

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili ise Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla tesis edilecek ortak merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile koordineli olarak sürdürülüyor.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliği bölgede mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra ediyor.

Azerbaycan ordusuna, 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personelle eğitimler veriliyor.

Açıklamada, "Türkiye olarak, 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Libya'ya destek devam ediyor

Libya'da ise Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam ediliyor.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülüyor.

Türkiye'nin Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndan çıkacak sonuçları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Libya, Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yana"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de ise Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi ile Karadeniz'de Fatih sondaj ve OCEANIC sismik araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlıyor.

Bakanlık açıklamasında, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

Uçak modernizasyonu tamamlandı

Bakanlık açıklamasında TSK'nın bazı faaliyetlerine de yer verildi.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda C-130 uçaklarının aviyonik entegrasyon, yazılım ve donanımının milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan Erciyes Projesi doğrultusunda, toplam 7 adet C-130 uçağının modernizasyon işlemleri tamamlandı.

Gelecek yıl NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nın sertifikasyonu kapsamında, sekiz ülkeden 26 personelin katılımıyla 14-18 Aralık'ta EURASIAN BRIDGE NATO tatbikatı Çorlu'da icra edildi.

FETÖ ile mücadele

Açıklamada, Bakanlığın, FETÖ ile mücadelesini kararlılıkta sürdürdüğü, hainler temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiği vurgulanarak, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkında idari sürecin devam ettiği bildirildi.

"TSK en az koronavirüs görülen ordulardan"

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaktadır. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulunda 12 bin 447'si Türk, 915'i misafir askeri personel olmak üzere toplam 13 bin 362 öğrenci, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde, eğitimlerine devam etmektedir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir."

Açıklamada, etkin, caydırıcı ve saygın vasıflarıyla harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun