Son dakika haber! Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor
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Son dakika haber! Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Son dakika haberlerine göre Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet...

25.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:47

Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak:

"Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik"

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak, çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor. Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor.

Akdeniz Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kurdu. 'Akdeniz'de yüzme bilmeyen kalmasın' çağrısıyla faaliyete geçirilen yüzme havuzlarına yüzlerce ebeveyn başvuru yaparak, çocuklarını kaydettirdi. Hazırlıklar kapsamında ilk etapta Yeni Mahallede Zeki Sabah İlkokulu ile Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulunun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor. Akdeniz Belediyesi'nin okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip tatilin tadını çıkarıyor.

"Havuzları çocukların ayaklarına getirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da bugün Zeki Sabah İlkokulu bahçesinde kurulan havuzda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yüzme öğrenen çocuklarla da yakından ilgilenen Gültak, bir süre onlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültak, bu projeyi geçen sene başlattıklarını ve Türkiye'de ses getirdiğini söyledi. Geçen yıl 4 havuz kurduklarını hatırlatan Gültak, "Taşımalı olarak sezon boyunca yaklaşık 5 bin öğrencimize yüzmeyi öğretip, sertifika verdik. Anneler seçim zamanı sürekli 'bizim çocuklarımız yüzme öğrenmek, havuza ve denize gitmeleri için başka ilçelere gitmek zorundalar mı?' demişlerdi. Bende onlara bu havuzların sözünü vermiştim ve sözümü geçen sene tuttum, bu sene de tutuyorum. Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeyi duyunca bizi tebrik etti. Geçen yıl havuzları kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmıştık ama bu sene bakanlığımızdan da destek aldık" dedi.

"Bütün tedbirleri aldık"

Bu sene 2 havuz açtıklarını belirten Gültak, "Bu havuzlarımıza yine taşıma yoluyla çocuklarımızı getiriyoruz. Toplamda 7-13 yaş arasında 300 öğrencimiz var. Bu sene korana virüs salgınından dolayı sayımız düşük. İnşallah tüm dünya bu korona virüs salgınını yener ve seneye çok daha fazla öğrencimizi bu havuzlarda ağırlamak istiyoruz. Tabi bu havuzların kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar çok mutlu. Korona virüs ile ilgili bütün tedbirler alındı. Çocuklar saat başı alınıyor. Havuza en fazla 15 kişi giriyor, sosyal mesafeye uyuluyor ve sadece 6 saat hizmet veriyor. Ondan sonra havuzda hijyen çalışması yapılıyor. Pandemi şartları bunu gerektirdiği için bugün burada böyle yapıyoruz ama seneye çok daha büyük standartlarda çocukları mutlu edeceğiz. Çünkü bu çocuklarımız ve aileler, Akdeniz halkı bunu hak ediyor" diye konuştu.

"Akdeniz değişmeye devam edecek"

Çocukların yüzüne bakıldığında mutluluklarının gözlerine yansıdığını vurgulayan Gültak, "Çok mutlulular, çok teşekkür ediyorlar. Biz onları mutlu etmek istiyoruz. Biliyorsunuz Akdeniz bundan 7-8 yıl önce biber gazlarıyla, kavgalarla, gürültüyle, taş atmalarla, birçok olumsuz olaylarla anılıyordu. Artık Akdeniz'de bunlar yok, Akdeniz'de bir dönüşüm ve değişim başladı. Artık öyle festivaller yapıyoruz ki, yakın illerden bile insanlar bizim ilçemize geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vasıtasıyla inşallah ilçemize çok sayıda spor tesisini yapmaya başlıyoruz. Macera parkları yapacağız. Bu da insanları Akdeniz'e geri getiriyor. İnsanlar eskiden Akdeniz'den kaçmanın yollarını arıyordu ama şimdi ilçemize gelmeye çalışıyorlar. Akdeniz değişmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber! Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Kaynak: İHA

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