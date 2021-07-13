Son dakika haber | Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü Açıklaması
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Son dakika haber | Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü Açıklaması

Son dakika haber | Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emir Vekili ve Veliaht Prens Al Sabah, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet ile Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, Veliaht Prens Al Sabah, ülkesi ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine vurgu yaparak, 1971 yılında Kuveyt Devleti'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılışını gururla andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuveyt'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Al Sabah, "Erdoğan, duruşu, sözü ve eylemiyle cesur bir adam. Ona karşı sevgi ve saygımız var." dedi.

Al Sabah, Dost ülke Türkiye'nin Meclis Başkanı Şentop'un ve ona eşlik eden heyetin ikinci ülkeleri Kuveyt'i ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında Türkiye'nin tutumunu hatırlatan Al Sabah şunları söyledi:

"Kültürü ve halkı bakımından kadim olan bu ülkenin vefalı ve sadık duruşlara sahip olması şaşırtıcı değil. Teşekkürlerimizi yineliyoruz. Kuveyt, kardeşlerinin ve dostlarının duruşlarını unutmaz."

"Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi"

Kuveyt ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler ve güvenlik iş birliğinin gücünden bahseden Al Sabah, "Türkiye, Kuveytli turistler için bir destinasyon haline geldi." dedi.

Al Sabah, resmi ziyaretler ve ikili görüşmelerin sonuçlarına ve Türk tarafıyla yapılan siyasi istişarelere ek olarak, Kuveyt-Türkiye ortak iş birliği komitelerinin oturumlarının sonuçlarını ve bunlarda gösterilen tüm çabaları överek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış ve ihracat hacmindeki büyüme, ilişkilerin gücünün açık kanıtıdır." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt yönetimi, hükümeti ve yatırım organlarının, her iki taraf için kalkınma fırsatlarının ekonomik yönü nedeniyle, dost ülke Türkiye'deki Kuveyt yatırımlarının hacmindeki artıştan gurur duyduğunu dile getiren Al Sabah, Türk şirketlerinin Kuveyt'te bazı önemli altyapı projelerinin uygulanmasındaki rolüne övgüde bulundu.

Al Sabah son olarak da TBMM Başkanı Şentop'a hitaben, "Mustafa kardeşim, Kuveytlilerin gönlünde sizlere karşı bir sevgi var. Siz de sevgimiz de her daim var olsun." dedi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğine dikkati çeken Şentop da "Halklarımız arasında tarihten gelen köklü bağlar, müşterek kültürel değerler ve karşılıklı muhabbet, ülkelerimiz arasındaki dostluk zeminini daha da kuvvetlendiriyor." İfadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha da derinleştirmek için gayret sarf ettiklerini anlatan Şentop, bu bağlamda, Kovid-19 küresel salgını nedeniyle bir müddet inkıtaya uğrayan karşılıklı üst düzey ziyaretlere tekrar başlayabilmekten ve yüz yüze görüşebilmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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