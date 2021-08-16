Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kastamonu'da 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu Doğu Çevre Yolunda Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile Nihat T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören tır şoförü 38 yaşındaki Salim Y. ise yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi. Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı D. idaresindeki otomobil, tırın altına girdi. Kazada, baba Satı D. otomobil içerisinde sıkışırken 12 yaşındaki Umut D. otomobilden fırlayarak asfalta savruldu. Feci kazada baba Satı D. ve oğlu Umut D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hüseyin E. (23), Murat Ç. (30) ve Nihat T. (42), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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