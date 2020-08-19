Son dakika haber: İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni kararlar alındı Son dakika habere göre İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamında, düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bazı kararlar alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: "Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00- 16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: DHA