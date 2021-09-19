İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden" çıkarması, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği Muğla'daki turizmcileri mutlu etti.

Kararı değerlendiren Muğla'daki sektör temsilcileri, ekim ve kasımda İngiltere'den bölgeye misafirlerin geleceğini ifade ediyor.

Bu kararın ardından sezon sonunda bölgede hareketlilik yaşanacağını belirten sektör temsilcileri, İngiltere pazarının açılmasının 2022 sezonu satışlarını da olumu yönde etkileyeceğini kaydediyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, kararın ardından İngiltere'den bölgeye yapılacak uçuşlar için görüşmelere başladıklarını söyledi.

İlk uçuşların 23 Eylül itibarıyla başlayacağını aktaran Güvenç, ekim ve kasımda bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

İngiltere'nin, Muğla'nın en önemli pazarlarının başında geldiğini anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi yıllara baktığımızda, ekimde Dalaman Havalimanı'na ortalama 85-90 bin İngiliz yolcunun geldiğini görüyoruz. Bu sayının neredeyse yarıya yakını Londra kaynaklı. Şu anda 420 uçuş görünen ekim planlamasının, THY'nin da atak yapmasıyla güçleneceği kanaatindeyiz. Ekimde okul tatili de, var olan ve bekleyen talebi daha iyi düzeylere çıkaracak. Ekimin güçlü geçmesi sezonun uzamasını sağlayacak, kasım ve aralık ayını olumlu etkileyecek. En önemlisi de gelecek yıl talebini ve uçuş planlamalarını tetikleyecek."

"Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere'nin aldığı karardan memnun olduklarını söyledi.

Güney Ege'nin önemli turizm destinasyonu Muğla için İngiltere pazarının önemli olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Çok mutlu olduk çünkü 2022 yılı bizim için çok önemli. İngiltere bizim en büyük pazarımızdan biri ayrıca İngiltere, dünyada en fazla erken rezervasyon yapan ülke. Bu anlamda kışın Türkiye'nin açık olması çok önemliydi. 2022'ye çok ciddi bir rezervasyon alarak girmiş olacağız. Bu sene içinde sezonun son günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla ekimde bir faaliyet sağlayacak. 2022 yılı satışlarının açık olmasından çok memnun olduk."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de mevcut kararın, Muğla turizmi ve gelecek yıl rezervasyonları için çok olumlu olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını belirterek, "Karardan sonra ciddi rezervasyon akışı başladı." dedi.

"Turizmciler kararı sevinçle karşıladı"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da kararın bölgede sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Geç de olsa, bekledikleri kararın İngiltere'den geldiğine değinen Uysal, "Karar, açık olan tesislerimizin ekim doluluklarını artıracak. İngiltere'den gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Kararla sezon sonunda bölgemizde hareketlilik yaşanacak. Sektöre ve bölgeye can suyu olacak. İngiltere pazarının açılmasının en önemli yanı 2022 sezonu satışlarını olumu yönde etkileyecek olması. Tüm dünyadaki aşılamanın olumlu etkisiyle turizmin normal akışına girmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.