İSTANBUL'da yaşayan bir çocuk annesi 56 yaşındaki Havva Atik hayalini kurduğu ve 2017 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Gazetecilik Bölümü'nü birincilikle bitirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde 2021 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kep atma töreninin yapıldığı kampüs içerisindeki mezuniyet törenine İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Özkan, mezunlar ve aileleri katıldı. 2017 yılında azmiyle İletişim Fakültesi'ni kazanan bir çocuk annesi Havva Atik de mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. Yaşına rağmen okulda başarılı yıllar geçiren, aynı zamanda ilk kez de üniversite okuyan Atik, gazetecilik bölümünü 3.79'luk diploma notuyla birinci olarak bitirdi.

"BÖLÜMÜ SEÇMEMDE UĞUR MUMCU ÇOK ETKİLİ OLDU"

"HAVVA ABLA YAPABİLİYORSA BİZ DE YAPARIZ"

"BİR ŞEYİ İSTİYORSANIZ MUTLAKA PEŞİNE DÜŞÜN"

Yaşına rağmen üniversite okumayı tercih etmesinde hırsının değil, istek ve inancının etkili olduğunu vurgulayan Atik, "Beni hırslı olarak nitelendirenler çok oldu ama bu hırs değil. Eğer bir şeyi istiyorsanız mutlaka peşine düşün. Diğer türlü eksik hissediyorsunuz kendinizi. Bir adım atmak eksikliği tamamlamak için iyi bir fırsat. Ben mutluyum. Yapılamayan şeyler insanın içinde ukde kalıyor. Ancak tamamlayınca büyük bir tatmin ve mutluluk duyuyorsunuz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü çok istediğim bir bölümdü. Disiplinli çalıştım ve derslerimi aksatmadım. 3.79 ortalama ile bölümü bitirdiğim için mutluyum. Genç arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Havva Atik'e bölüm birincisi olması nedeniyle plaket takdim edildi. Geri sayımın ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet törenini kutladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri