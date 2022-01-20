Son dakika haber! Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Kendisini savunmasaydı ölecekti

Son dakika haberine göre KOCAELİ'de, hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren tersane işçisi Osman Karatoprak'ın (24) annesi Maşallah Karatoprak, oğlu ve karşı tarafın ailesi için üzüldüğünü söyleyerek, "Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti, acı çekiyorum" dedi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren tersane işçisi Osman Karatoprak'ın (24) annesi Maşallah Karatoprak, oğlu ve karşı tarafın ailesi için üzüldüğünü söyleyerek, "Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti, acı çekiyorum" dedi. Avukat Osman Özgeliş ise Osman Karatoprak'ın kendisini savunduğunu belirterek, tutuksuz yargılanması için itiraz ettiklerini söyledi.

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı (36) çıkan arbedede bıçakladı. Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.

Müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten ve tutukluluk haline itiraz ettiklerini ifade eden Avukat Osman Özgeliş, "Osman Karatoprak hakkında Gölcük Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçuna istinaden verilen tutuklama kararına, müvekkil Osman Karatoprak'ın evinde gerçekleşen ve hırsızlık yapmak için evin kapısını kırarak giren maktulle müvekkilin karşılaşması neticesinde gerçekleşen eylemi, müvekkilimiz haksız saldırıyı engellemek, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla yapmış. Yaralama ya da öldürme kastı kesinlikle bulunmadığından ceza kanununda mevcut olan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden olan meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazlarımız tarafımızca Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılmıştır" dedi.