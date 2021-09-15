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Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Antalya'da 3 katlı apartmanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, çay bardağıyla dikkati dağıtıldıktan sonra güvenli bölgeye çekildi. Gencin ailesi de bu anlarda büyük panik yaşadı.

Antalya'da 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunan genci, komşuları tarafından içmesi için uzatılan çay bardağı sayesinde dikkati dağıtılarak kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda ikamet eden Hakan Y. isimli genç oturduğu apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunmaya başladı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan Hakan Y.'yi ikna etmek üzere komşuları yanına çıktı. Bu arada olup bitenden haber siz polis ekiplerini bina önünde gören Hakan Y.'nin annesi ve nenesi, ne olduğunu anlamaya çalışırken, oğlunun çatıda olduğunu fark etti. Zaman zaman oğluna bağıran anne ve nenesi ise çatıdan inmesini istedi. Annesi ise oğlunun kendini atması durumunda kendisinin de atacağını belirterek eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

Çay ile dikkatini dağıttılar

Daha öncede intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Hakan Y.'yi ikna etmek isteyen komşuları ve akrabaları binanın çatısında uzun süre dil döktü. Tüm çabalara rağmen tehlikeli bölgeden uzaklaşmayan şahıs için olay yerine itfaiye ekibi istendi. Bu sırada Hakan Y. ile konuşan Mehmet isimli komşusu aşağından bir bardak çay istedi. Komşulardan alınarak yukarı çıkarılan çay bardağı içmesi için gence uzatıldı.

Polis merkezine götürüldü

Kendisine uzatılan çayı içmek için bardağa uzanan Hakan Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan komşuları kendisini tutarak kenara çekti. Polis ekipleri tarafından çatıdan indirilen Hakan Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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