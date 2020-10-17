Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz"...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz"...

17.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:44
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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