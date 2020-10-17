Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz"...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleneceğiz" dedi.