CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
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CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

05.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:43

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

"MÜVEKKİLİMİN ONURU, ŞEREFİ VE SAYGINLIĞI ZEDELENMİŞTİR"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin.

NE OLMUŞTU?

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

SIDDIK GÜLTEKİN: CHP'Lİ GİRGİN DAVADAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİ

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020'de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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