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MHP TBMM Grubu, TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu için TBMM Başkanlığı'na isim bildirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzleme Komisyonuna Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirilmişlerdir" denildi.

İZLEME KOMİSYONU 19 KİŞİDEN OLUŞACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan tüm partilere bugün gönderdiği yazıda, İzleme Komisyonu'nun 19 kişiden oluşacağını; AK Parti'ye 9, YENİ Parti'ye 3, DEM Parti ve MHP'ye 2'şer, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ne 1'er kontenjan ayrıldığını belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden 30 Kasım Pazartesi gününe kadar isim bildirmelerini istemişti.

İKİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

İYİ Parti ile YENİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı. Bu partilere düşen toplam 4 üyenin, komisyona katılacak partilerin temsil oranlarına göre paylaştırılması, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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