Son dakika haber | BAKAN ÖZER: ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ SERMAYESİ BEŞERİ SERMAYEDİR

İZMİR (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum veya istediğim nitelikte bulamıyorum' retoriği tarih olacak. İhtiyaç duyulan insan kaynaklarına mesleki eğitim merkezleri ve mesleki teknik anadolu liseleri ile hızlıca ulaşacağız. Ülkelerin en önemli sermayesi beşeri sermayedir. Bizim de en önemli önceliğimiz beşeri sermayenin niteliğini yükseltmektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Menderes ilçesindeki İzmir Ticaret Organize Bölgesi (İTOB) Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, OSB yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bakan Özer, "Artık 'Aradığım elemanı bulamıyorum veya istediğim nitelikte bulamıyorum' retoriği tarih olacak. İhtiyaç duyulan insan kaynaklarına mesleki eğitim merkezleri ve mesleki teknik anadolu liseleri üzerinden hızlıca ulaşmış olacağız. Ülkelerin en önemli sermayesi beşeri sermayedir. Bizim de en önemli önceliğimiz beşeri sermayenin niteliğini yükseltmektir. Bu yüzden atılan adımlar ülkemizin geleceği için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

'2022 YILININ SON AYI MİLAT OLACAK'

İTOB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2022 yılı içerisinde tamamlanması için Vali Köşger'in onay aldığına dikkati çeken Bakan Özer, "Sayın Valim bizden çok hızlı davrandı. 2022 yılı içerisinde okulumuzun yetiştirilmesiyle ilgili onay aldı. Biz de İzmir'deki okulların güçlendirme ve yapım çalışmalarını 2023'e bırakmayacağız. Tüm okullarımızı hızlı bir şekilde devreye sokacağız. 2022 yılının son ayı milat olacak. Bu okulumuz da 2022 yılının son ayına kadar tamamlanacak. Mesleki eğitimde yeni bir döneme girdik. Artık mesleki eğitimde işverenler eğitim alanların mezun olmalarını beklemiyorlar. İşverenleri mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Müfredatı birlikte planlıyoruz. Tek bir şey istiyoruz, istihdamda öncelik. İşverenlerimizi, sektör temsilcilerimizi sürece dahil ettiğimizde istihdam edilebilirlik de artıyor. Yakın zamanda mesleki eğitimde çok tarihi bir adım attık" dedi.

İKİ YENİ DÜZENLEMEYE DİKKATİ ÇEKTİ

Mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkati çeken Bakan Özer, "Bu merkezler 4 yıllık bir eğitim türü. Haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün işletmede eğitim alıyor. 4 yıl boyunca öğrenciler asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıp iş kazalarına karşı sigortalanıyorlar. Her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin 3'te 1 oranındaki yükü, işverenden alıp devlet olarak üstlendik. İşverenin yapması gereken mezun olduktan sonra onları istihdam etmek oldu. 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin 3'te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. 25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan bu iki yeni düzenlemeyle mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık bin 400 TL, kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 TL ücret almış olacaklar" diye konuştu. Bundan sonraki süreçte mesleki eğitim merkezleri için ayrı binalar inşa edilmeyeceğini belirten Bakan Özer, "Her mesleki teknik anadolu lisesinin içinde merkez programları açacağız. Turizm programlarında Türkiye Otelciler Birliği'nde yer alan otellerin içinde mesleki eğitim merkezleri kurmaya başladık. Kimin eleman ihtiyacı varsa Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya koşacağız ve işletmenin içinde mesleki eğitim merkezini açacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL İZMİR'DEKİ OKULLAR TAMAMLANACAK'

Vali Yavuz Selim Köşger de, "Yaklaşık 50 okulda depreme dayanıklı olmadığı için yıkım süreci başlatıldı. 33 okulun daha depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. 83 okulun yıkılması 203 okulun da güçlendirilmesi gerekiyordu. Sayın Bakanımız göreve gelir gelmez bu okullarla ilgili süreci başlattı. Gerekli ödenekler ayrıldı. 1,5 - 2 milyar TL'ye varan ödenek İzmir'e tahsis edildi. Önümüzdeki yıl inşallah bu okulların yapımı tamamlanacak. Bir işte bereket olması için o işe vatandaşımızın da ruhunu koyması bir sinerji oluşturur. İş adamlarına yönelik de bir çağrıda bulunmuştuk. O çağrımıza cevap verenlerden biri de İTOB oldu. İTOB'da 1 milyar dolarlık ihracat yapılıyor ve 13 bin 500 nitelikli insana istihdam sağlanıyor. Bu durum bölgede mesleki eğitimin önemini artırıyor. Mesleki eğitimi önemsememiz gerekiyor. Bu anlamda yapılan iş çok önemli" dedi.

'HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

AK Parti'li Hamza Dağ ise, "İhtiyacımız olan ara elemanları bu meslek lisesi sayesinde kazanmış olacağız. Dünya pandemi sonrasında apayrı bir sürece yöneldi. Biz bu yeni süreçte ülkemiz açısından ilerlemeyi yakalama noktasındayız. Bunun için yatırım, üretim ve büyüme hedefleri olan ekonomik modeli ile hem bölgesinde hem de dünyada her seferinde ilerleyen bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Bunu oluştururken meslek liselerinin önemini hep beraber idrak etmiş durumdayız. Meslek liseleri alın terini ve dijitalleşmenin getirdiği akıl terini ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

İTOB OSB'nin İzmir Ticaret Odası önderliğinde kurulan bir sanayi kuruluşu olduğunu vurgulayan İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar da kuruluş hakkında bilgi vererek, "Türkiye'de bugün itibariyle 361 OSB içinde 59 OSB'den biri olmuştur. İTOB OSB, yaklaşık yıllık 1 milyar dolar ticaret hacmi olan ve 15 bin kişinin istihdam edildiği bir sanayi üssüdür. Bir öğretmen evladı olarak ülkem için çalışmaya, üretmeye, eğitime çok önem veriyorum. İTOB OSB'de açılacak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin en büyük sorunumuz olan ara eleman sorununa çözüm olacağı inancındayım" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol, butona basarak temele ilk harcı döktü. Tören sonrası Bakan Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) açılışına katılmak üzere yola çıktı.