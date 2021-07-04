Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması

Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gün boyu İzmir'de süren programının ardından Ankara'ya dönüşü esnasında memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğradı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gün boyu İzmir'de süren programının ardından Ankara'ya dönüşü esnasında memleketi Manisa'nın Kula ilçesine uğradı. Akşam saatlerinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Kula'da yürütülen yatırımları inceleyerek, yatırımların tamamlanmasının ardından Kula'nın spor diyarı olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ilinde gün boyu süren programının ardından Ankara'ya dönerken memleketi Manisa'nın Kula ilçesine gece çıkarması yaptı. İlk olarak Kaymakam Kemal Duru önderliğindeki protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçe merkezinde aile çay bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Burada vatandaşların kitap ve satranç gibi çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Kasapoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını da dinledi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da yürütülen yatırım çalışmalarını inceleyen Bakan Kasapoğlu, yatırımların son durumları hakkında Kaymakam Kemal Duru'dan bilgi aldı. Ziyaretleri esnasında Kula Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada da partililer ile bir süre sohbet etti.

Yatırımları incelediği esnada konuşan Bakan Kasapoğlu, Kula'daki bu yatırımların tamamlanmasının ardından Kula'nın spor diyarı olacağını söyledi. Ege Bölgesi'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Kula Spor Kompleksi ile yine gençlerin hizmetine sunulacak olan geniş kapsamlı Gençlik Merkezi inşaatlarının tamamlanmasıyla Kula'da spor branşında elde edilen başarıların daha da artacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, kısa süre içerisinde memleketini tekrar ziyaret edip, bu yatırımların açılışını bizzat kendisinin yapacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Kula'daki ziyaret ve temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere memleketinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Manisa'da modifiye edilerek römork bağlanan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor
Manisa'da modifiye edilerek römork bağlanan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Taner Ölmez Kemal Sunal Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Diego Costa Burak Elmas Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:41:12. #1.16#

title