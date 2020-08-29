Son dakika haber! Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidir
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Son dakika haber! Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidir

Son dakika gelişmesine göre Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidirMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir.

Son dakika haber! Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidir
29.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:16

Bahçeli: Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması savaş sebebidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan'ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır" dedi. 

Bahçeli, yazılı açıklamasında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin fazilet ve fıtrat bakımından devasa bir adımı, soy ve ruh açısından dev bir ayağı olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, "Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi, aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya gelmeyecektir. Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt'i kutladılar, 30 Ağustos'u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir. Nankör ve namert koalisyonu zillete bulanmıştır. İstanbul Barosu'nun önüne şehit savcımız M.Selim Kiraz'ın dökülen kanında parmak izi bulunan işbirlikçi teröristin paçavradan müteşekkil posterini asanlarla, tarihte husumet kazısı yapan odaklar aynı çanaktan beslenen kokuşmuşlardır. Tarih cahillerinin Türk milletinin zaferleri arasında nifak fidanlığı dikme amaçları, istismar ve inkar üslubuyla şerefli mazimizi, vatan kuran, vatan kurtaran elleri öpülesi aziz büyüklerimizi birbirinden ayırma ve koparma alçaklıkları ancak beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. 

'BÖLÜCÜLÜK YAPANLAR, DİNAMİT TUZAKLAYANLARDIR'Bahçeli, 30 Ağustos 1922'nin Dumlupınar'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk kumandasındaki şanlı Türk askerinin, Sultan Alparslan ve kahraman neferlerinin emanetine canları pahasına kol kanat gerdikleri, sahip çıktıklarına vurgu yaparak, "Büyük Taarruz'un ilham ve irade kaynağı Malazgirt Zaferi'nin ruh kökünde saklıdır. Sultan Alparslan Türklüğün vatan şerefidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türklüğün kurtuluş simgesidir. Bu iki muhterem isim arasında bölücülük yapanlar, Malazgirt ile Büyük Taarruz arasına dinamit tuzaklayanlar Yunan tezlerine, Ermeni diasporasına, Rum oyunlarına, Haçlı operasyonlarına, zalim senaryolara hizmet edenler ve onlardan rezilce himmet bekleyenlerdir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin diriliş ve yükseliş nişanesidir. ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu. 'YUNANİSTAN'IN DENİZE DÖKÜLME İŞTAHI KABARMIŞTIR'Bahçeli, Yunanistan'ın 1821 yılından beri Türk milletini rahatsız eden habis bir ur olduğuna dikkat çekerek, "Bu ur mümkünse tedavi edilecek değilse bedeli ne olursa olsun koparılıp atılacaktır. Yunan zihniyetinin Türk ve İslam düşmanlığı ileri bir noktadadır. 30 Ağustos Zaferi'mizin 98'inci yıldönümünde Akdeniz ve Ege korsan dayatmaların, küstah provokasyonların, husumet gösterilerinin ana sahası olmuştur. Yunanistan'ın gerilim politikaları, mütecaviz ve mütehakkim arzuları Türkiye'nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktasına kadar bükmüş, nihayetinde son aşamaya getirmiştir. Akdeniz ve Ege Denizi'nde donanmalar karşılıklı olarak mevzilenmiştir. Aslında iki ayrı blok ve siperde toplanan hak ile batıl, kahraman ile korkak, Türk milletiyle diğerleridir. Peşpeşe yapılan askeri tatbikatlar, Navtex ilanları, havada ve denizde vahim dalaşmalar sıcak çatışma riskini günbegün tırmandırmaktadır. Anlaşılan odur ki, Yunanistan'ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Türk milletinin sinir uçlarına basmanın şiddetli sonuçları olacağını görmeyen, göremeyen, görse bile önemsemeyen Yunanistan ve zalim destekçileri sonu çok kötü olacak bir tahrik kampanyasının orta yerindedir" dedi. Akdeniz ve Ege'de derinleşen ve mayına çarpması an meselesi olan cepheleşmenin süratle yumuşaması, çatışmasızlığın hakim olması, gerginliğin azalması, son tahlilde krizin yatışmasının samimi beklentileri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu kapsamda Yunanistan'ın uluslararası hukuka muvafık ve müzahir hareketi kaçınılmaz bir mecburiyettir" dedi.'KARŞIMIZDA YENİ BİR İŞGAL PROJESİ BULUNMAKTADIR'Bir diğer sorunun da, Fransa'nın 1959 ve 1960 tarihli Londra ve Zürih Antlaşmaları'nın hilafına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarına askeri varlık konuşlandırması olduğunu ifade eden Bahçeli, "Yeni bir Macron kumpası tedavüldedir. Fransa'nın yanısıra nerede durduğu belli olmayan İtalya, sinsi sinsi arkadan dolaşan bazı Körfez ülkeleri ve Mısır Akdeniz'de çok tehlikeli bir girdaba kapılmışlardır. Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince askerden arındırılması gereken 23 adadan 16'sını silahlandırmış, adeta kaleye çevirmiştir. Üstelik Oniki Ada'ya ilave olarak pek çok coğrafi formasyonla ilgili süregelen tartışmalar maalesef Türkiye'nin aleyhine gelişmiştir. Yunanistan 98 yıl önce denize döküldüğü yerden tekrar vatan topraklarımıza çıkmanın ve tutunmanın hedefindedir. Karşımızda yeni bir işgal projesi bulunmaktadır. Bu durum sonu ve sonucu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti adına var oluş yok oluş meselesidir. Bugüne kadar diplomatik temaslar, uzlaşma çabaları, görüşme, buluşma ve sorunları masaya yatırma süreçleri işe yaramamış, fayda sağlamamıştır. Yunanistan ile aramızdaki sorunlar hafiflemek bir yana giderek içinden çıkılamaz hale gelmiştir. ABD ile Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapması mutabakat kapılarını şu ana kadar aralayamamıştır" ifadelerini kullandı.'YUNANİSTAN'IN DAYATMASI SAVAŞ SEBEBİDİR'Bahçeli, Almanya Şansölyesi Merkel'in tüm AB ülkelerini Yunanistan'ın yanında yer almaya davetinin esasen bir Haçlı çağrısı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Dolduruşa gelen Yunanistan Navtex ilan ettiğimiz alanları en son 6 savaş uçağıyla ihlal etmeye niyetlenmiş, Kıbrıs'ın güneybatısında bu hevesi kursağında kalmıştır. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir. Yunanistan'ın Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı askeri tatbikatlara karşı ayrı ayrı iki Navtex ilan edilmiş, 1-2 Eylül 2020'de de İskenderun açıklarından atış eğitimi yapacağımız duyurulmuştur. Türkiye kararlıdır, geri adım atmayacaktır. Türkiye haklıdır, ne hakkından ne de hukukundan vazgeçmeyecektir. Şayet vazgeçilirse Anadolu topraklarının yeni bir istila dalgasıyla karşılaşması mukadderdir. Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reis'in önünün kesilmesi Türkiye'nin kara ve deniz vatanına kast etmektir. Güç kullanılarak buna izin verilmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan'ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır."'TÜRKİYE'NİN VERECEĞİ TAVİZ YOKTUR'Bahçeli, Türk milletinin acil beklentisinin Ege'de hakim olan statükonun sorgulanması; adil, eşit ve hakkaniyetli şekilde dengelenip değiştirilmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oniki Ada'nın coğrafi, siyasi ve diğer özellikleri hesaba katılarak hukuken tekraren ele alınması Ege'de barış ve istikrar umutlarına canlılık katacak, ülkemiz aleyhine teşekkül eden adaletsizliği bir nebze de olsa telafi edecektir. Ancak Yunanistan kötü niyetlidir, uluslararası hukuka, egemenlik haklarımıza ve milli güvenliğimize açıktan meydan okumaktadır. Sonuçlarına katlanmak üzere Türk milletine meydan okuyanın akıbeti ya mezar ya da mezattır. Türkiye'nin vereceği bir taviz yoktur. Yunanistan ile konuşma, anlaşma ve uzlaşma vasatı her geçen gün imkan sınırlarından uzaklaşmaktadır. Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir. Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın nihai mükafatı olan kutlu zaferimizi asla lekeletmeyeceğiz, dün gömdüklerimize bugün boyun eğmeyeceğiz. Zaferimiz kutlu olsun, dilerim ki, nice büyük zaferler müstakbelde aziz milletimizle buluşsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahraman gazilerini, muhterem şehitlerini, cesaret ve fedakar abidelerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

ANKARA,


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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