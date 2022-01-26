Son dakika haber | Babasının yargılandığı duruşma çıkışında ağabeyini öldüren şüpheli: Babam, ağabeyimi tutuyordu

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - AKSARAY'da eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurarak öldüren Muammer Çınar (53), adliyeye sevk edildi. Çınar'ın ifadesinde, "Miras yüzünden çıkan kavgada babam, eşimi öldürdü. Bu nedenle ona karşı kinim vardı. Ağabeyim de babamı destekliyordu. Miras konusunda da babam, ağabeyimi tutuyordu. O yüzden kinlenip ateş ettim" dediği belirtildi.

Cemal Çınar, 2 Nisan 2021 tarihinde, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evine döndü. Bu sırada yanlarına Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar geldi. Burada Cemal Çınar ile oğulları arasında evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa (28) ve Süleyman Çınar (18) da dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Cemal Çınar ile oğlu Muammer, gelini Döndü torunları Mustafa ve Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı gelini Döndü Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.