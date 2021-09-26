Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Aksaray'da aralarında telefonda küfürleşmeden dolayı çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle arkadaşını takip eden şahıs, kaldırımda bekleyen arkadaşına araç içerisinden ateş açarak yaraladı.

NEVŞEHİR (İHA) - - Aksaray'da aralarında telefonda küfürleşmeden dolayı çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle arkadaşını takip eden şahıs, kaldırımda bekleyen arkadaşına araç içerisinden ateş açarak yaraladı.

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon görüşmesinde arkadaşı Cesur A. (21) ile küfürleşme nedeniyle tartışan Oğuzhan A. (24), telefon görüşmesinin ardından arkadaşının Zafer Mahallesinde bulunan bir banka Atm'sine gittiğini öğrenerek 06 BGR 933 plakalı Tofaş marka otomobil ile takip etmeye başladı. Oğuzhan A. araçta bulundurduğu tabanca ile ATM önünde bekleyen arkadaşına araç içinden ateş açıp yaraladı. Bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralının hastanede yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan/İHA)

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu

Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

 Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hulusi Akar Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Esra Erol Derya Uluğ Didem Arslan Yılmaz
Spor Mustafa Denizli Marcao Gökhan Töre Bülent Uygun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Araç içerisinden ateş açıp arkadaşını vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 23:27:59. #1.17#