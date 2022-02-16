Son dakika haber! 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında şoför ve araç sahibinin tahliye talebine ret

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - AFYONKARAHİSAR İscehisar'a bağlı Çatağıl köyünde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı okul servisi kazasının ilk duruşması yapıldı. Mahkemede, tahliye talebinde bulunan sanıklar şoför Adalettin Şen (54) ile araç sahibi İsmail Demir'in (71) tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma ertelendi.

Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir (71) tutuklandı.

Mağdur tarafın avukatları, adli tıp kurumundan gelecek rapora beyanda bulunmak ve okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir'in tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu. Savcı, Adalettin Şen ile İsmail Demir'in tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Çok üzgün olduğunu tekrarlayan Adalettin Şen, tahliyesini talep ederken bazı mağdur ailelerin beyanlarının gülmesine sebep olduğunu söyleyince, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Mahkeme başkanı, "Böyle konuşmayın, bu ifadeniz kişileri rencide eder" dedi. Sanık İsmail Demir de tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.