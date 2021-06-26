Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
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Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de gece saatlerinde otomobil ile işçi servisi çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden unutuldu. Unutulan yaralı, vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken, tedaviye alınan 2 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Veysel Yücekaya yönetimindeki işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündoğdu ile yanındaki Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen ile işçi servisinin şoförü Veysel Yücekaya ve araçtaki Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Gündoğdu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Alaattin Mert, kaza yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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