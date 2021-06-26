Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu

Düzce'de gece saatlerinde otomobil ile işçi servisi çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden unutuldu. Unutulan yaralı, vatandaşlar tarafından hastaneye götürülürken, tedaviye alınan 2 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.