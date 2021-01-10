Son dakika gündem: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara , aşı olma konusunda vatandaşlar herhangi bir tereddüt yaşamazsa maskesiz hayata geçişin biraz daha erken olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kara, "Ama tereddüt olduğu anda bu süreç uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Bunlar zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kısıtlamaların Türkiye'deki etkisini görmeye başladıklarını belirterek, vaka sayılarında, hasta sayılarında ve kayıplarda azalmaların başladığını kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Benim en büyük ümidim kayıplarımızın da biran evvel mümkün olduğu kadar sıfır olması, en az sayıya inmesi. Rakamlarda aşağıya doğru gidişimiz var; ama bu kısıtlamalardaki gevşeme veya bir miktar azalma ne zaman olabiliri değerlendirirken birkaç noktayı göz önüne almamız lazım; bunlardan birisi İngiltere'de görülen mutasyon. Bizim ülkemizde oradan gelen birkaç kişide olduğunu biliyoruz. Onlar şu anda izolasyon altında tutuluyorlar; ama hem o ihtimali göz önüne alarak hem de normal şartlarda daha fazla kayıp yaşamamak için bizim mümkün olduğu kadar maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" dedi.

'AŞI YENİ VE ÇOK ETKİLİ BİR SİLAHIMIZ'Prof. Dr. Kara, özellikle hasta sayısında, kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere inilmesinden sonra ve bunun da sürekliliğinin görüldüğünde kısıtlamalarda basamak basamak bir geriye dönüşün olacağını kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Bizim hem üniversitelerimizi ve diğer okullarımızı düşünerek hareket etmemiz ve onların bir an evvel açılabilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95'lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman 'evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli' deriz. Öyle bir durumda artık kısıtlamalar gevşeyebilir" diye konuştu.'YAZ AYLARINDA BİRAZ DAHA RAHATLAMIŞ OLURUZ'

Prof. Dr. Kara, maskesiz olabilme şansının ne zaman kazanılabileceğine ilişkin ise "Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili. Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Ama orada bir tereddüt olduğu anda bu süreç istesek de istemesek de uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Gelmesini beklediğimiz aşılar var. Bunlar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ